Опаздывают, закатывают глаза, не делают домашние задания: педагог вступилась за ''проблемных студентов'' и рассказала об ''эффекте Пигмалиона''

Не всем детям обучение дается легко. И когда у педагогов возникают проблемы с тем или иным учеником, его часто могут называть "проблемным".

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Однако преподаватель английского языка Яна Тимошик считает, что на самом деле проблемных учеников не существует – это лишь то, как ребенка воспринимает педагог. В интервью Дарье Олейник для подкаста "Образовательный крафт" на Youtube она рассказала об "эффекте Пигмалиона".

"Есть такое понятие, которое называется "эффект Пигмалиона". Учеными было проведено исследование, когда студентов поделили на две группы и педагогу сказали, что одна группа состоит из очень одаренных и умных детей, а во второй больше тех, кто не очень хочет учиться. Результат показал, что именно с той группой, в которой по мнению преподавателя, были только мотивированные ученики, работать было легко и все дети учились", – рассказывает она и объясняет, что этот эксперимент доказывает, что мы делаем так, чтобы наши ожидания оправдались.

"То есть, если у меня есть ожидания, что мой студент проблемный, то я его таким воспринимаю. Потому что так работает наш мозг. Его задача – идти кратчайшими путями, экономить энергию, поэтому если учитель решил, что этот студент проблемный – он будет подсознательно делать все, чтобы это доказать", – говорит педагог.

По мнению госпожи Тимошик мотивация студента зависит от подхода педагога к его обучению. Ведь один и тот же ученик может совершенно по-разному вести себя у двух педагогов. И не потому, что один учитель плохой, а второй – хороший, а потому, что подход одного сработал на этом ученике, а другого – нет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница назвала разницу между мотивацией учеников в частных и государственных учебных заведениях.

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