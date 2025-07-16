В 10 классе уже задумываются над профессией: учительница назвала разницу между мотивацией учеников в частных и государственных учебных заведениях

Украинская учительница английского языка в частной школе Стелла Гарнеда рассказала, как отличается мотивация учеников в государственных и частных учебных заведениях. По ее словам, она почувствовала колоссальную разницу.

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Педагог поделилась своим опытом преподавания в государственном училище и в частной гимназии. В интервью Дарье Олейник для подкаста "Образовательный Крафт" на YouTube она рассказала, что в гимназии процент мотивированных детей, которые стремятся к знаниям существенно выше.

По мнению Гарнеды, основная мотивация идет от семьи, где разговаривают и объясняют, почему обучение важно.

"Когда я пришла преподавать в училище, я была очень заряжена, я думала: "Сейчас научу всех английскому", однако я встретилась с жестокой реальностью, когда поняла, что большинству детей обучение не нужно", – вспоминает она свой опыт работы в государственном учреждении.

Педагог рассказала, что в гимназии совсем другой уровень мотивированности учеников. Здесь желание учиться имеют около 90% школьников.

"Я сейчас работаю со старшеклассниками, и вижу, что они уже в 10-м классе задумываются о будущей профессии, о том, куда они планируют поступать. От этого они отталкиваются и фокусируются на конкретных предметах", – говорит она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Надежда Лещик привела ключевой аргумент поступать в колледжи и училища. По словам образовательного омбудсмена, с профессиональным образованием легче найти работу, а заработная плата может быть на порядок выше.

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