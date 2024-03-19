Определены первые 72 профтеха, где будут обучать профессиям для восстановления Украины: им выделят государственные средства

Первые 72 мастерские в учреждениях профессионально-технического образования будут созданы по направлениям сельского хозяйства, общественного питания, промышленности и машиностроения, строительства и автомобильного транспорта. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В сообщении в Facebook глава образовательного ведомства отметил, что специалисты именно этих направлений необходимы в первую очередь для восстановления Украины. Лисовой подчеркнул, что избранные заведения образования получат государственное финансирование для трансформации учебных помещений.

"Уже в конце весны в этих заведениях начнется трансформация учебных помещений, а в новом учебном году там смогут получать образование студенты. В госбюджете 2024 года заложено 500 миллионов гривен субвенции для создания современных учебно-практических центров в профтехах. Наша цель – создать условия для подготовки специалистов которых сегодня критически не хватает на рынке. Плюс – дать толчок для развития профтехобразования в целом", – написал министр образования.

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Он также добавил, что две мастерские будут созданы по профилю "оператор дистанционно управляемых аппаратов". Эту профессию МОН планирует лицензировать уже в 2024 году.

Лисовой рассказал, что образовательное ведомство получило в общей сложности 202 заявки и отметил, что большинство образовательных учреждений подошли очень ответственно к подготовке в конкурсе. Глава МОН также добавил, что сейчас государство работает над тем, чтобы увеличить количество ПТУ, которые смогут участвовать в проекте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у украинских ПТУ появится новая профессия.

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