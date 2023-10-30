Опубликован текст радиодиктанта-2023 ''Дороги Украины''

Опубликован текст радиодиктанта национального единства, который прошел в День украинского языка и письменности 27 октября 2023 года. В этом году автором стала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко, а зачитал его актер Алексей Гнатковский, сыгравший роль Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".

Приобщиться к крупнейшему флешмобу, посвященному украинскому языку, можно было до 30 октября включительно, сообщает Украинское радио. В частности, участники могли отправить письменные письма или отправить фото написанного текста.

Ниже предлагаем вашему вниманию текст нынешнего радиодиктанта национального единства "Дороги Украины":

Дороги України – переплутані нитки любові.

Перший теплий вітер зустрічає на ізюмській трасі з її безсонним рухом. У знищеному селі обіч – весна: обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму, випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти: зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі, на обрії, вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлією.

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У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Волоські горіхи схиляються, гладять лобове скло. Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися.

Дерева по коліна у воді перед вцілілим пішохідним мостом через Десну в Чернігів. При воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини мліють відра яблук та абрикос. Над Хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі – схоже на народну ікону. Фари вихоплюють кам'янички в садках на околиці Львова: тут легко уявити вечірні збори підпільного товариства чи стрілецький картярський гурток. Ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні.

Підірвані мости лежать животами у своїх ріках – і ріки обіймають їх. Блакитне вечірнє світло і пилюга стоять над жнивними полями. Тремтливі вогні далеких жител, клубки туману над потічками у видолинках. Барвисті гори гарбузів між ріллі, і кукурудзи до пізньої осені виструнчені на городах стійко, бо на зиму люди вкриють ними стіни домів.

Дороги України – переплутані нитки любові: подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Немає нічого щемкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської, і знати: наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом.

Напомним, Алексей Гнатовский, читавший текст радиодиктанта, рассказал о своей ответственности. По его словам, главная идея такого флешмоба – "объединение украинцев во всем мире в едином порыве".

После написания текстов, многие участники разделились на два лагеря – кто-то хвалил диктора, другие же наоборот – были недовольны быстротой чтения текста. Однако больше всего увлекла украинцев возможность сделать мемы с актером: пользователи сети переделали известную цитату персонажа на новый лад.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что опубликовали видео радиодиктанта национального единства 2023 года.

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