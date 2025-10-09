Осенние каникулы 2025: когда начнутся в Украине и сколько продлятся

Учебный год в Украине начался 1 сентября и продлится до 30 июня 2025 года согласно решению Кабинета министров. Однако продолжительность каникул и их даты учебные заведения должны определять самостоятельно, учитывая различные факторы.

OBOZ.UA собрал подробности о первом семестре. Так, в 2025/2026 учебном году осенние каникулы ориентировочно состоятся в конце октября. Точные даты могут отличаться в зависимости от решения каждой школы и региона ее расположения.

Согласно рекомендательному календарю осенние каникулы в Украине продлятся с 27 октября по 02 ноября 2025 года.

Учебные заведения также могут корректировать структуру учебного года. Так, школы могут продлевать зимние каникулы в случае риска блэкаутов, изменять продолжительность весенних и осенних каникул, а также проводить дополнительное обучение в июне.

Могут ли отменить осенние каникулы

Отменить осенние каникулы могут в некоторых школах прифронтовых регионов, которые больше всего страдают от обстрелов и отключений света. А также, учебные заведения, которые решили сделать длиннее зимние каникулы за счет осенних.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине с 1 сентября 2025 года началось полноценное внедрение политики "Школа офлайн". Так, для детей оставляют дистанционное обучение, однако оно предусматривает определенные условия. Также меняется подход к школьникам, которые находятся за рубежом, или тем, которые переехали в другой регион.

