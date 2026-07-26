'Оскар' в студию! Сеть покорил с смешной танец бабушек в одном из детских садов Киевской области

Дети любят бабушек – и это факт, но чтобы дети умели убедительно перевоплощаться в бабушек – такое нечасто увидишь. Тем не менее воспитательница детского сада из Вишневого под Киевом и преподавательница танцев Елена Гамарец сумела создать такую постановку.

Видео дня

В своём TikTok она опубликовала видео с праздника весны в своем учебном заведении. Одним из лучших номеров утренника стал танец четырех малышей, переодетых в старушек, который они исполнили под зажигательную песню.

Детей нарядили в пестрые халаты и платки и выдали в руки атрибуты настоящих бабушек – кому газету, кому трость, кому пакет с семечками, а кому и коляску с "внуком", роль которого исполняла кукла. Малыши очень смешно разыграли стереотипную сценку с бабушками, которые проводят дни, сидя на скамейке под подъездом. Они занимались тем, что сплетничали, обсуждали проходящую мимо них парочку и хватались за поясницу, словно у них разыгрался самый настоящий радикулит. Из зала в это время доносился смех родителей, которых эта сценка очень позабавила. Не меньше веселились и другие участники утренника.

Главные истории дня

Воспитательница рассказала, что это был всего лишь третий выход юных актеров с этой постановкой. Первый состоялся перед группой, второй – перед "худсоветом" в лице воспитательницы, которая занималась организацией праздника, а третий – сразу перед публикой. "Они ничего не понимали, сначала не очень хотели надевать костюмы, а потом сказали: „Да, мы – актеры". И вот так они сыграли… Задача была такая: если мамы смеются – значит, они молодцы", – рассказала воспитательница.

Но смеялись не только мамы. Постановка вызвала восторг и у подписчиков Елены Гамарец. В комментариях они называли детей "бомбическими бабушками", "самыми очаровательными старушками", требовали вручить артистичным детям "Оскар" и особенно хвалили "бабушку" в розовом платке, которая действительно очень старалась.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о папах, которые пришли в детский сад на праздник в костюмах пчелок и бабочек и вызвали своим танцем фурор.

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