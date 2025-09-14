Оскорбляли, били и прижимали руки к клавишам: украинцы поделились криком души об обучении в музыкальной школе

Украинка Диана Савчук рассказала об опыте посещения музыкальной школы в детстве, где учительница била ее вешалкой для одежды. Педагогу не нравилось, как ее ученица сидела, пела или держала руки.

Криком души женщина поделилась в заметке в Тһгеԁѕ. Украинцы присоединились к обсуждению и рассказали свои истории из жизни, где их тоже били или унижали учителя.

"Когда мне было 8, мама отвела меня в музыкальную школу, на курс фортепиано. Учительница была всегда недовольна как я сижу/пою/держу руки и она позволяла себе меня бить, любым чем, что придет под руку, обычно это была вешалка для одежды, которая висела рядом. Это впервые когда я решаюсь рассказать эту историю публично, не боясь осуждения или кто-то скажет "так тебе и надо". В 12 лет я бросила музыкальную школу так и не сказав маме настоящую причину, почему я решила больше не ходить", – поделилась Савчук.

Пользователи соцсети рассказали, что иногда учителя могли бить по рукам.

"У меня на самом деле была классная учительница фортепиано и после того как я покинула школу иногда заходила к ней пообщаться, но даже она когда я в сотый раз нажимала не ту клавишу в порыве злости могла ударить по пальцам или больно вжимать пальцы в правильную клавишу. И это скорее о том, что к сожалению во времена когда они сами учились это было настолько нормой что даже хорошие учителя не задумывались о том, что это не окей".

"Обнимаю вас и очень сочувствую. И злюсь на вашу глупую учительницу. Имела такую же учительницу, которая меня била и унижала, но, к сожалению, музыкальную школу я не бросила. Теперь не хочу иметь ничего общего с музыкой, хотя и люблю. Спасибо автору за инициативу, даже почувствовала легкое облегчение".

Также украинцы рассказали об опыте своих детей.

"И моего сына в музыкальной школе била учительница. Рассказал. Пришла, вставила п***лей. Пошли в другую школу – там учительница была замечательная".

"Дочь на фортепиано записал муж, потому что это была его мечта. Учитель известная в своих кругах. Сначала дочери нравилось но в один день, сказала что больше не пойдет. Причину не называла. Мы ее уговорили продолжить обучение. Но со временем желание дочери покинуть обучение увеличивалось, а почему не говорила. Пока я ее все же не расспросила. Выяснилось, что учитель прижимал детские руки к клавишам. Все, на этом обучение дочери закончилось. Я забрала документы из школы и больше мы эту "учительницу" не видели".

"Сестра мужа также ходила на занятия по фортепиано и учительница била по рукам. Так вот сестра рассказывала, что вечером перед занятием, загадывала желание, чтобы Элеонора Ивановна умерла и занятия не было".

