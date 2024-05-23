Особенно Черновцы. В сети обратились к выпускницам и учителям школ из-за ''формы горничных'' на последнем звонке 2024 года

В одной из социальных сетей обратились к выпускницам и учителям, чтобы девушки не надевали на последний звонок в 2024 году "форму горничных". В частности, такого внешнего вида придерживались во времена Советского Союза.

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заверил, что такие ученицы, которые все-таки оденут такую форму будут. В сообщении в Facebook он отметил, что директора и учителя с "советским менталитетом" постараются, чтобы девушки выглядели так и его поддержат ностальгирующие по "далекой юности" мамы и бабушки.

"Сомнений не имею никаких. Найдутся такие, что наденут. Некоторые ностальгирующие по "дальней юности" мамочки или "бабушки", директора и учительницы с советским менталитетом постараются, чтобы так было. Между прочим, на сайтах секс-шопов таких передников и платьев (если это можно назвать платьицем) – тьма. И не зря. Потому что этой форме именно там и место", – написал Ликарчук.

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Пользователи соцсети отметили, что чаще всего такие случаи происходят в западной Украине, особенно это касается Черновцов.

"Ну именно в Черновцах девушки надевают такую форму, ни в одном регионе такого нет".

"Инициаторы этого трэша – 100% не дети. Учителям и родителям в мозгах нужно совка избавиться".

"Особенно популярна эта форма в румыноязычных школах".

В то же время уже в комментариях нашлись те, кто загрустил по прошлому и рассказал, что это было удобно и красиво.

"Очень качественная и натуральная ткань, удобные переднички на каждый день и беленькие. Было красиво".

"Удобно для стирки, писали чернилами, могли обляпать".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ликарчук на примере старшеклассника с бородой объяснил, почему не нужно возвращать школьную форму.

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