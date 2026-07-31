"Оставляйте работу на работе, говорите "нет" и не дружите слишком близко с родителями": опытные учителя дали советы молодому педагогу

Украинская учительница Карина обратилась к более опытным коллегам за советами по поводу работы в школе. Педагог подчеркнула, что только начинает свой путь в сфере образования, поэтому хотела бы получить ценные рекомендации.

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Под постом педагога в Threads опытные учителя советовали оставлять "работу на работе" и не бояться говорить "нет". Кроме того, молодой педагогине рекомендовали организовывать встречи с родителями до 19:00. В то же время другие отмечали, что не стоит делать то, за что учителям не платят, дружить с родителями или заводить подруг на работе.

"Если у вас уже большой опыт в 11 лет, то мой главный совет вам – научитесь получать удовольствие от того, что вы делаете, и от общения с детьми. Также научитесь оставлять работу на работе. Со временем вы научитесь этому, но желательно научиться делать это сразу. Так вы сохраните больше нервов и здоровья. Успехов в нелегком труде, коллега".

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"10 лет стажа: не делайте то, за что вам не платят; не проявляйте инициативу – тех, кто это делает, еще и ругают; если есть семья, она важнее, чем ученики".

"25 лет стажа. Не ходите туда. Особенно если рядом нет мужа, который оплатит вам это неблагодарное хобби. Наша страна умеет только унижать учителей, и в ближайшем будущем изменений не будет".

"Когда закрываете двери школы – там оставляете все, включая тетради, а домой идете с пустой головой, если нужно – очищаете голову по дороге. Все. Дальше все само собой сложится".

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