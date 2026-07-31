"Оставляйте работу на работе, говорите "нет" и не дружите слишком близко с родителями": опытные учителя дали советы молодому педагогу

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
4,3 т.
Иллюстративное изображение. Молодой учительнице дали советы
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Украинская учительница Карина обратилась к более опытным коллегам за советами по поводу работы в школе. Педагог подчеркнула, что только начинает свой путь в сфере образования, поэтому хотела бы получить ценные рекомендации.

Под постом педагога в Threads опытные учителя советовали оставлять "работу на работе" и не бояться говорить "нет". Кроме того, молодой педагогине рекомендовали организовывать встречи с родителями до 19:00. В то же время другие отмечали, что не стоит делать то, за что учителям не платят, дружить с родителями или заводить подруг на работе.

Чего не стоит делать учителям

"Если у вас уже большой опыт в 11 лет, то мой главный совет вам – научитесь получать удовольствие от того, что вы делаете, и от общения с детьми. Также научитесь оставлять работу на работе. Со временем вы научитесь этому, но желательно научиться делать это сразу. Так вы сохраните больше нервов и здоровья. Успехов в нелегком труде, коллега".

Педагоги дали советы молодой учительнице

"10 лет стажа: не делайте то, за что вам не платят; не проявляйте инициативу – тех, кто это делает, еще и ругают; если есть семья, она важнее, чем ученики".

Учителя дали советы молодой педагогине

"25 лет стажа. Не ходите туда. Особенно если рядом нет мужа, который оплатит вам это неблагодарное хобби. Наша страна умеет только унижать учителей, и в ближайшем будущем изменений не будет".

Учителя дали советы молодой педагогине

"Когда закрываете двери школы – там оставляете все, включая тетради, а домой идете с пустой головой, если нужно – очищаете голову по дороге. Все. Дальше все само собой сложится".

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