'Это база'. Учительница начальной школы дала 5 советов родителям будущих первоклассников

Учительница начальной школы из Черкасс Диана Палаш дала советы родителям будущим первоклассникам, ведь часто именно они волнуются больше за сыновей и дочерей. Педагог отмечает, что дети не обязаны уметь читать и писать, ведь этому научат в школе. По ее словам, гораздо важнее, чтобы ученики умели слушать, не боялись отвечать и ошибиться.

Видео дня

Следующим важным навыком, который Палаш называет в видео в заметке, станет самостоятельность. А именно, чтобы ребенок мог самостоятельно одеться, собрать рюкзак, попросить о помощи. По ее словам, без этого в школе будет сложно.

Также педагог советует уже сейчас начинать приучать мальчиков и девочек к режиму. Ведь, если они ложатся спать в 23:00, то в сентябре им станет сложно с пробуждением. Учительница настаивает, чтобы родители не пугали детей школой, ведь это не наказание – а новый этап в их жизни.

"Не пугайте школой: "Пойдешь в школу, там тебя научат!" "Вот не будешь слушаться, пойдешь в школу". Не надо так. Школа – это не наказание, а новый этап", – отмечает Палаш.

Самое главное, что должны делать родители, – это поддерживать своих детей, ведь им нужно знать, что их любят не за успехи.

Также Диана Палаш рассказывала, что должны уметь дети в первом классе. Так, в частности, они должны уметь попросить сходить в туалет, ведь есть те, кто молчит, ведь им стыдно. У мальчиков и девочек должно быть развито умение ждать. Поэтому взрослые должны объяснить детям, что такое очередь, ведь в классе где много детей, это может быть привычная ситуация.

Также дети должны обладать навыком просить о помощи. Так, по словам педагога, первоклассники должны уметь сказать "мне трудно", "я не понимаю" без страха, что их засмеют. Умение говорить "нет" защищает от лишнего. Если кто-то говорит ребенку "А давай рвать учебники", то он должен уметь отказать, управлять эмоциями. Не все получится с первого раза.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве 1 апреля началась запись в первый класс на 2026/2027 учебный год. Родители будущих учеников могут подать документы лично в школе, дистанционно через Портал услуг, воспользовавшись услугой "Запись ребенка в школу", или по электронной почте на адрес выбранного учебного заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!