В Киеве начался прием в 1-х классы: кого возьмут в школу в первую очередь
В Киеве 1 апреля началась запись в первый класс на 2026/2027 учебный год. Родители будущих учеников могут подать документы лично в школе, дистанционно через Портал услуг, воспользовавшись услугой "Запись ребенка в школу", или по электронной почте в адрес выбранного учебного заведения.
OBOZ.UA собрал информацию о том, какие документы нужно предоставить родителям для зачисления ребенка в первый класс. Следовательно, в разных регионах даты подачи заявлений отличаются.
Какие документы нужны для зачисления в 1 класс
Также 1 апреля начнут принимать документы в 1 класс в ровенских, луцких, черниговских и черновицких школах.
В то же время, в Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде прием в первый класс начался в начале марта.
Запись первоклассников началась 1 марта. Регистрация в 1 класс происходит через электронную очередь.
В Днепре набор в первый класс стартовал 15 января 2026 года.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине завершается регистрация на основную сессию НМТ 2026.
