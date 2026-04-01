В Киеве начался прием в 1-х классы: кого возьмут в школу в первую очередь

В Киеве 1 апреля началась запись в первый класс на 2026/2027 учебный год. Родители будущих учеников могут подать документы лично в школе, дистанционно через Портал услуг, воспользовавшись услугой "Запись ребенка в школу", или по электронной почте в адрес выбранного учебного заведения.

OBOZ.UA собрал информацию о том, какие документы нужно предоставить родителям для зачисления ребенка в первый класс. Следовательно, в разных регионах даты подачи заявлений отличаются.

Какие документы нужны для зачисления в 1 класс

заявление, по образцу, который предоставит школа;

копия свидетельства о рождении ребенка – при наличии оригинала;

медицинская справка – форма № 086/о;

копии документов, подтверждающих право ребенка на первоочередное зачисление – например, прописка в паспорте родителей, справка ВПЛ и т.д;

копии документов, подтверждающих право на льготы – при наличии;

заключение о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка – для детей с особыми образовательными потребностями для организации инклюзивного образовательного пространства.

Также 1 апреля начнут принимать документы в 1 класс в ровенских, луцких, черниговских и черновицких школах.

В то же время, в Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде прием в первый класс начался в начале марта.

Запись первоклассников началась 1 марта. Регистрация в 1 класс происходит через электронную очередь.

В Днепре набор в первый класс стартовал 15 января 2026 года.

