В Украине завершается регистрация на основную сессию НМТ 2026: когда дедлайн

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
387
В Украине 2 апреля завершается регистрация на основную сессию национального мультипредметного теста (НМТ). Сейчас зафиксировано более 337 тысяч абитуриентов, которые подали заявления на сдачу экзамена. Более 60% создали персональные кабинеты с помощью приложения Дія.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Из 305 167 абитуриентов получили подтверждение успешной регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2026 года. Проходить тестирование во временных экзаменационных центрах в Украине зарегистрировалось 289 094 человека, за рубежом – 16 073.

По результатам обработки регистрационных документов 4845 абитуриентов получили от региональных центров оценивания качества образования сообщение о необходимости в доработке предоставленной ими информации копий документов. Устранитьошибки и повторно отправить данные на проверку в региональный центр оценивания качества образования нужно не позднее 7 апреля.

УЦОКО советует будущим абитуриентам следить за обновлениями своего кабинета, чтобы не пропустить важного сообщения.

Напомним, участники НМТ, которые находились под обстрелами накануне сдачи экзамена, могут подать заявку на прохождение тестирования во время дополнительной сессии. Сделать это можно в течение трех дней. Абитуриентам не нужно предоставлять документального подтверждения обстрела, достаточно лишь указать это в заявлении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Министерство образования и науки Украины обновило правила разделения классов на группы. Отныне школы смогут чаще организовывать проводить уроки в малых группах при изучении отдельных предметов, в частности языков и профильных курсов.

