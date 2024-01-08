''Оставьте детей дома!'' Все учебные заведения Одесской области 9 и 10 января переходят на дистанцию: что случилось

В Одесской области из-за непогоды учебные заведения переходят на дистанционное обучение 9 и 10 января. В областной военной администрации призвали оставить детей дома.

Сообщение о таком решении опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. Он отметил, что детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, 9 и 10 января переходим на дистанционный формат занятий во всех учебных заведениях области. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Однако, уважаемые родители, если есть такая возможность – оставьте детей дома", – написал глава администрации.

Он добавил, что такие рекомендации предоставляются на период непогоды, а о возобновлении очного обучения будет сообщено отдельно.

Видео дня

Также о дистанционке предупредили и школьников Кировоградщины. Там на период возможного ухудшения погоды – 8 и 9 января дали рекомендации оставить детей дома. Директор областного департамента образования Эльза Лещенко отметила, что учебным заведениям было рекомендовано либо продлить каникулы на два дня, либо проводить обучение онлайн.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда закончатся зимние каникулы в Украине и в каких регионах они продлятся дольше всего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!