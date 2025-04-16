Осторожно, мошенники! УЦОКО обратился к поступающим, родителям и учителям из-за фейков о НМТ-2025

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обратился к поступающим, родителям и учителям и предостерег от взаимодействия с мошенническими ботами, вводящими в заблуждение. В частности, в социальных сетях и мессенджерах появляются новости о боте, обещающем "достоверную" информацию о дате и месте проведения национального мультипредметного теста (НМТ).

Видео дня

На официальном сайте УЦОКО указано, что у украинцев спрашивают персональные данные. Передавая приватную информацию посторонним ресурсам, пользователи рискуют стать жертвами мошеннических схем.

"Несанкционированный сбор такой информации может иметь серьезные последствия: от создания фейковых профилей до попыток доступа к разным частным ресурсам", – говорится в сообщении.

Центр призвал участников НМТ быть внимательными и осмотрительными. Кроме того, там отметили, что информация о дате и месте проведения экзамена поступающие смогут узнать только в личных кабинетах с 4 мая.

Если же абитуриенты будут сомневаться в достоверности информации, они могут обращаться к надежным источникам, в частности к УЦОКО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники, набравшие 200 баллов на НМТ, дали 10 неочевидных советов старшеклассникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!