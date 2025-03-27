Украинские выпускники, которые набрали 200 баллов на НМТ, дали 10 неочевидных советов старшеклассникам

Украинские поступающие, которые получили самые высокие двести баллов хотя бы по одному предмету на национальном мультипредметном тесте (НМТ), дали советы нынешним участникам экзамена. Абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору, чтобы принять участие во вступительной кампании. Наиболее популярной дисциплиной за две недели регистрации стал иностранный язык.

Видео дня

Готовиться к экзамену следует заранее, чтобы во время его прохождения не было непредвиденных ситуаций. Освитория собрала полезные советы двухсотбальников, которые помогут участникам НМТ обратить внимание на важнейшие вопросы в подготовке.

Демонстрационные тесты

Поступающие рекомендуют практиковаться на демонстрационных и тестах прошлого года. По их словам, лучше всего решать несколько тестов в неделю, но не более двух предметов. Самым главным после прохождения каждой дисциплины является определение ошибок и их проработка. Лучше всего делать это с учителем. Также за помощью можно обратиться и к сверстникам, чтобы они объяснили тему, непонятную поступающему.

Какие задания выполнять сначала

Поступающим следует сразу сориентироваться в последовательности выполнения задач. Например, с истории сначала на установку последовательности, где за правильный можно получить 3 балла. При установлении причины и следствия определенных событий – 2 балла. Однако в этих вопросах участники экзамена нередко могут неправильно указывать варианты, поэтому следует сначала установить причины и последствия, а уже потом работать с датами или фактами.

Заранее проверять маршрут

До 4 мая участники экзамена получат информацию в персональных кабинетах о месте и дате проведения НМТ. Поступающим следует заранее разобраться, где располагается временный экзаменационный центр (ТЭЦ) и как до него добраться. Двухсотбальники даже советуют пройти к нему весь путь. Ведь, если у выпускника не будет излишка времени перед экзаменом и растеряется, он может опоздать. В таком случае его не допустят к сдаче экзамена.

Документы

Попасть в ТЭЦ можно будет по документу, удостоверяющему личность, обычно это ID-карты. Если она просрочена или завершается период ее действия, то поступающий все равно сможет принять участие в экзамене. Ведь в период действия военного положения документы считаются действующими, даже если формально срок их действия уже истек.

Что брать на математику

В 2025 году у НМТ нет задач по математике с открытой формой ответа. Так что поступающим не требуется дополнительное снаряжение, кроме черновика и ручки.

С какого предмета начинать

Участники должны определиться, с какого предмета им начинать прохождение экзамена. Если поступающему легче "разогреться", на чем-то простом, то следует начать с дисциплины, которую он знает лучше. Однако некоторым, напротив, нужно начинать с того, что дается труднее.

Распределение времени

Лучше всего потренироваться над распределением времени, выполняя демонстрационные тесты. Однако сколько времени потратить на проверку или задачу разных типов следует определить для себя заранее.

Что делать с ошибками

Нередко абитуриенты переизбирают неправильный ответ вместо правильного. Чем больше они застревают на одном месте, тем больше кажется, что нужно изменить вариант. Поэтому важно научиться работать с заданриями и сознательно исправлять себя.

Какой знак поставить

Задания с кратким числовым ответом есть в тестах по математике и физике. Там важно учитывать знак плюс или минус. Если минус, то на клавиатуре есть специальная отметка, но нужно понимать комбинации, как ее нажимать.

Как выглядят знаки:

– дефис и стандартный минус на цифровой раскладке;

− минус (сочетание клавиш Alt и 0150);

— тире (сочетание клавиш Alt и 0151).

Также для выставления градусов Цельсия (например, 12°) есть сочетание клавиш Alt и 0176.

Но обычно эти значки не приходится набирать. Если они будут добавлены на стандартную раскладку клавиатуры (такая функция есть), об этом сообщат в демонстрационных тестах.

Как работать с текстом

Один из видов задач по украинскому языку – работа с деформированным текстом. Участникам советуют прочесть предложенные абзацы, определить их последовательность, а затем восстановить целостный текст. Двухсотбальники советуют потратить несколько минут, перечитать то, что получилось и определить, звучит ли текст как целостное высказывание. То же касается задания на заполнение пропусков в тестах по иностранному языку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой проходной балл нужен для поступления в бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!