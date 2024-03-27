От 25 до 33 тысяч гривен: в Ивано-Франковске 20 студентов получили стипендии от области

В Ивано-Франковске областная администрация наградила премиями 20 одаренных и талантливых студентов университетов и колледжей. В частности, десятерым вручили сертификаты на сумму 33 тысячи гривен, остальным – на 24 900. Все соискатели образования имеют победы в олимпиадах и различных конкурсах.

Об этом сообщает информационно-познавательная газета Галка. Ежегодно в области соответствующие комиссии выбирают 20 студентов, имеющих высокие достижения в обучении. Глава областной военной администрации Светлана Онищук отметила, что руководство края прилагает все усилия, чтобы поддерживать молодежь в их развитии и совершенствовании.

"Даже в такое сложное время мы прилагаем все усилия для того, чтобы поддерживать молодежь, помогать им развиваться, совершенствоваться и работать над собой. Ведь именно им восстанавливать наше государство, развивать после победы Украину", – сказала Онищук.

Получить сертификаты могли студенты таких учреждений высшего образования города, как Национальный медицинский университет, Прикарпатский национальный университет и Национальный технический университет нефти и газа, а также ученики колледжей.

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Студенты отмечают, что благодаря такой мотивации появляется желание развиваться, достигать большего и показывать миру, кто такие украинцы.

В то же время преподаватели уверяют, что таким образом талантливая молодежь получает награду за усилия, которые они прилагают на пути к успеху.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что студенты-первокурсники в Ивано-Франковске получат премии до 55 тыс. грн.

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