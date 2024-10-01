От дошкольников к подросткам. Советы учителям, как говорить с учениками о войне

Детям сложнее, чем взрослым осознать происходящие вокруг события, однако они могут так же испытывать тревожность. Говорить с детьми о реалиях жизни в войне следует даже с раннего возраста, но подойти к разговорам следует серьезно.

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В пособии, созданном в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", учителям и родителям дали советы, как разговаривать о войне с детьми всех возрастов. Эксперты отмечают, что отвечать за вопросы ребенка нужно честно, однако с учетом его возраста.

Также важно дать возможность ребенку показать свои эмоции, чтобы он понял, что испытывать как негативные, так и положительные эмоции — это нормально. Кроме того, стоит акцентировать внимание на том, что люди вокруг могут поддерживать и помогать друг другу.

Как говорить о войне с дошкольниками

– Не стоит побуждать ребенка к разговору, если он не проявляет желания. Однако заверьте, что готовы к разговору, если у него возникнет необходимость поговорить.

– Атмосфера во время разговора должна быть спокойной и безопасной.

– Подавать информацию можно в виде сказки или рассказа, которые передавали бы сложившуюся ситуацию. Важно акцентировать внимание на сильных сторонах положительных героев и развивать положительный сценарий завершения событий в будущем.

– Акцентируйте внимание на том, что независимо от того, как будут развиваться события, вы и другие важные взрослые люди останетесь рядом.

Как говорить о войне с детьми 6-10 лет

– Отвечайте на вопросы ребенка так, чтобы ответ был прост и не перегружен лишними деталями.

– Поддерживайте и помогайте справиться с эмоциями, возникшими от услышанного или увиденного.

– Делитесь собственными мыслями и чувствами, интересуйтесь точкой зрения ребенка.

Как говорить о войне с подростком

– С подростками стоит обсуждать интересующие их новости и происходящие вокруг изменения.

– Дети нуждаются в объяснении надежности и достоверности новостных ресурсов. Также следует объяснить принципы фактчекинга.

– Поощряйте подростка задавать вопросы, делиться своими мыслями и переживаниями.

– Если ответа на вопросы нет – попробуйте найти информацию вместе.

– Обсуждайте возможные варианты действий, если подросток изъявляет желание приобщаться к волонтерству.

Как сообщал OBOZ.UA, психолог дала советы родителям, когда следует обращаться к специалисту, если у ребенка есть признаки тревожности.

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