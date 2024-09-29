Тревожность у ребенка: психолог подсказала родителям, когда следует обращаться к специалисту

Чувствовать тревогу – это нормально, поскольку она предупреждает нас об опасности. Однако иногда она может быть гиперболизирована и значительно ухудшает качество жизни ребенка.

Видео дня

Тревожность у ребенка может быть связана не только с воздушными тревогами, но, например, с появлением нового коллектива или вступлением в первый класс или садик. Кто-то может быстро с этим справиться, а у кого-то тревога будет зашкаливать и даже может вызвать соматические симптомы, например тошноту или боли в животе.

Родители должны распознавать сигналы, свидетельствующие о том, что пора идти к специалисту, пишет нейропсихолог и психолог для детей Алена Заболотня на своем аккаунте в Instagram.

Когда родителями следует обратиться с ребенком к специалисту:

– ребенок переживает гораздо больше, чем сверстники из-за тех же вещей;

– жалуется на плохое самочувствие в ситуациях, из-за которых тревожится (например, перед походом в школу, при разлуке с родителями или перед публичным выступлением). Это могут быть боли в желудке, тошнота, рвота, головная боль;

– имеет проблемы со сном, боится спать наедине, просыпается от ночных кошмаров;

– имеет вспышки гнева, истерики;

– выглядит возбужденным, не может успокоиться, усидеть на месте;

– испытывает трудности с сосредоточением. Тревога потенцирует трудности концентрации внимания, поэтому этот симптом может встречаться не только при РДУГ, отмечает эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 научных способах дисциплинировать своих детей, которые реально работают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!