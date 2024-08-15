От дворцовых школ до первых академий: где учились украинцы 100 лет назад

В Киевской Руси учебные заведения были при монастырях и дворах удельных княжеств. Первая дворцовая школа была открыта Владимиром Великим в 988 году. В ней училась немногочисленная знать, тогда как у монастырских получали образование монахи. Центром религии была Киево-Печерская Лавра.

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В школах изучали семь свободных искусств: "тривиум" – грамматику, риторику и диалектику, и "квадриум" – арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Подробная информация о том, как учились украинцы сотни лет назад обнародована в Telegram-канале "Мрія".

Впоследствии в Украине появилась первая братская школа, где учились дети из разных слоев. За образование нужно было платить, а беднейшие получали помощь от братств и меценатов. Год начинался 1 сентября и продолжался 10 месяцев. Позже такие школы появились в Киеве, Виннице, Каменце-Подольском, Луцке и других городах. В учебных заведениях воспитывали патриотизм, уважение к родной культуре. Ученики учились чтению, цифре, письму, хоровому пению, а впоследствии свободным искусствам, славянскому и греческому языкам, а впоследствии – латыни.

На основе львовской братской школы возник Львовский университет. Вплоть до середины ХХ ст. большинство студентов и преподавателей составляли поляки. Сначала там действовало три факультета – юридический, философский и теологический. Впоследствии появился еще один – медицинский. Не платили за обучение только студенты теологического факультета.

В 1567 году князем Константином-Василием Острожским была основана школа-академия в Остроге. За собственные средства он возвел заведение, которое должно было противостоять полонизации и конкурировать с иезуитскими. Острог как резиденция влиятельного княжеского рода приобрел значение культурного центра. За 60 лет заведение закончили около 500 студентов.

Здесь строились монументальные православные храмы, объединялись мыслители и печатались книги. Именно здесь была напечатана первая Библия на церковнославянском языке, Букварь и еще около 20 книг. В учебном заведении изучали славянский, греческий, латинский, польский языки семь свободных искусств. Также получали знания по философии и богословию.

В 1632 году появляется Киево-братская коллегия, а статус академии учебное заведение получило позже, став Киево-Могилянской. В учебном заведении 12 лет учились дети знати, казаков и духовенства, в меньшей степени мещан и крестьян. Академия сохранила традиции братских школ, в то же время уровень преподавания соответствовал европейскому.

По инициативе Ивана Каразина в 1804 году был основан Харьковский университет. Учебное заведение стало центром украинской культуры на Слобожанщине и сплачивало национально-сознательных студентов и преподавателей. В 1907 году профессор Сумцов прочитал первую лекцию на украинском языке на территории российской империи. Первоначально университет состоял из 4 факультетов, включавших словесные, нравственные, политические, математические, физические, лечебные и медицинские науки. Впоследствии здесь появилась даже собственная астрономическая обсерватория.

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