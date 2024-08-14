Школа с 4 лет, а уроки проводили мудрецы и ученые: как проходило обучение в Османской империи

Школа в Османской империи начиналась с 4 лет, 4 месяцев и 4 дней. Считалось, что именно этот возраст у детей наиболее благоприятен для обучения. Для султанских сыновей устраивали настоящий праздник, наряжая их в миниатюрные кафтаны и тюрбаны с драгоценными камнями.

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Торжества происходили также и для детей из обычных семей. Малышей одевали в праздничные наряды, а затем в сопровождении родителей и родственников вели в начальную школу Корана, обычно функционировавших при мечетях членов султанской семьи, визирей и других служителей. Как проходило обучение в Османской империи, рассказала автор исторических исследований Александра Шутко в интервью Район.in.ua.

Провожая детей в школу, им провозглашали молитвы и пожелания успехов в учебе, на что малыши отвечали "Аминь". Из-за этого процессия получила название "Аминное шествие".

Дети султанов учились с наставниками, в частности известными мудрецами и учеными из класса духовенства.

Обязательными предметами в школах были три восточных языка, дисциплины исламского богословия, история, география, математика, каллиграфия и астрономия.

"Родным был османский, на котором говорили и вели государственную документацию. Арабский шехзаде изучали для чтения Корана, а персидский – для ознакомления с лучшими образцами иранской поэзии. В то же время им преподавали дисциплины исламского богословия – келам (мусульманская мусульманская юриспруденция) и тафсир (толкование Корана и сунни)", – рассказывает Шутко.

Также учеников обязательно обучали поэзии. Посещать школу должны были и наложницы султанов, ведь считалось, что женщины должны быть образованными.

Преподавали в таких школах обычно старшие женщины и евнухи. Наложницы изучали музыку, пение, танцы, кулинарию, шитье, придворный этикет. Согласно успеху они получали профессию или административную должность в султанском гареме.

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