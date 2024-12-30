От Джеффа Безоса до Тима Кука: какое образование сформировало успех топ-руководителей США

Чтобы стать успешным генеральным директором в США, необходимы смелые решения, стратегические риски и адаптация к рынку. Достижения руководителей часто связаны с элитными университетами, которые сформировали их навыки и видения.

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Лучшие генеральные директора должны иметь образование, быть лидерами с собственным виденьем и обладать способностью к адаптации. Такие известные бизнесмены как Джефф Безос, Илон Маск, Тим Кук трансформировали ведущие отрасли и создали широкие возможности для будущего. Оutlook business поделился, какое образование помогло топ-руководителям добиться успеха.

Джефф Безос

Основатель Amazon Джефф Безос воспитывался матерью Джеклин и отчимом Мигелем. Увлекаясь технологиями и наукой, он учился в Принстонском университете, который он окончил с отличием в 1986 году, получив степень бакалавра наук в области инженерии. Он был президентом общества "Студенты за исследование и освоение космоса" (SEDS). Amazon сменил глобальную электронную коммерцию и облачные вычисления.

Илон Маск

Переехав в Канаду из Южной Африки в 17 лет, Маск учился в Университете Квинз, а позже в Университете Пенсильвании, где получил степени по физике и экономике. Маск ненадолго поступил в аспирантуру в Стэнфорд, но оставил учебное заведение, чтобы искать возможности в Интернет-революции. Он основал такие компании, как SpaceX, Tesla, Neuralink и OpenAl, став самым богатым человеком мира к 2024 году с состоянием в 432 миллиарда долларов.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет продемонстрировал свою страсть к бизнесу и цифрам, попробовав себя в таких предприятиях, как продажа жевательной резинки и ведение бизнеса по пинболам в подростковом возрасте. Он учился в Университете Пенсильвании, а затем перешел в Университет Небраски, где получил степень делового администрирования. Позже он получил степень магистра экономики в Колумбийской школе бизнеса. Баффет стал знаменитым инвестором Berkshire Hathaway.

Тим Кук

Тим Кук с самого начала добился успехов в учебе, окончил среднюю школу как салютаториан и получил стипендию Fuqua в университете Оберна и Дьюка. Он стал генеральным директором Apple Inc., управляя компанией после Стива Джобса.

Даррен Вудс

Даррен Вудс вырос в семье военного, что сформировало способность к адаптации. Он получил степень инженера-электрика в Техасе А&M и степень МВА в Северо-Западном университете. В 2017 году Вудс стал генеральным директором и председателем правления ExxonMobil, управляя компанией в условиях вызовов, стоящих перед энергетической отраслью.

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