"От второй девочки аж промурашило..." Видео, как школьницы воспроизвели сцену из сериала "Тихая Нава", покоряет сеть
Сеть покорило видео, где школьницы из Киева воспроизвели сцену из украинского сериала "Тихая Нава". Так, девочки исполняли роль главной героини Киры.
Сообщение, размещенное на странице в TikTok одной из театральных студий, собрало более 750 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков. Украинцы были поражены актерским мастерством девочек, особенно им понравилось исполнение второй школьницы. Некоторые говорили, что она сыграла роль лучше, чем героиня из сериала.
Комментарий: "От второй девочки аж промурашило" набрал почти три тысячи лайков.
Ниже приводим самые яркие комментарии под заметкой:
"Вторая лучше чем оригинал".
"А я думаю первая тоже прекрасно сыграла, эмоционально. Вторая наиболее похоже конечно. И, кстати, пятая девочка по моему мнению, немного доработать и хорошо получится".
"Вторая будто в жизни каждый день кричит на всех. Красиво".
"Вторая девочка – талант! Я как услышала, сама аж дрогнула и чуть не ушла прочь. Один взгляд – чего только стоит!"
"Вторая девочка прям профессионально отыграла эту сцену, я аж в штаны наложил от того как поверил в ее игру, вау".
"Все прикольные, у всех все получится. Но мурашки от второй девочки. Всем желаю успехов, вы молодцы".
