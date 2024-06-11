От зарплаты до возвращения в Украину. 10 токсичных фраз, которые никогда не следует говорить учителям

Учителя ежедневно учат детей и стараются развить как можно больше навыков у школьников. Однако родители не всегда соглашаются с их методами или могут быть просто недовольны педагогом.

Некоторые взрослые задают вопросы, портящие отношения с педагогом, или говорить бестактные слова, что испортит настроение обоим собеседникам. Освіторія собрала токсичные фразы, которые не стоит говорить учителям.

"Большинство ваших коллег уже давно вернулись в Украину и преподают очно, а вы не думаете о возвращении из-за границы?"

Если вопрос задают руководители учебного заведения, то педагог должен знать, что работать дистанционно из-за границы разрешено. В частности, трудовые отношения не прекращаются, однако учитель не получает зарплаты, если с ним отсутствует связь.

В то же время родителям можно сказать, что в случае, если педагог будет иметь план возвращения домой и реализует его, он обязательно сообщит об этом.

"Если бы дети были для вас на первом месте, вы не столь беспокоились бы о своей зарплате"

Большинство учителей искренне любят детей и работают в школе из-за своего призвания, а не из-за зарплат. Тем не менее, это довольно болезненный вопрос для педагогов, ведь значительное количество молодых специалистов не идут работать в эту сферу именно из-за оплаты их труда.

"А мой ребенок дома так никогда не ведет себя!"

С такой фразой часто обращаются к учителю, отрицая действия своих детей. Например, если школьник плохо себя ведет. Такая реакция вполне нормальна, однако гораздо более продуктивно наладить сотрудничество "родители-учитель", чтобы направить ученика на правильный путь в таких ситуациях.

"Вот вам повезло – иметь целое лето отпуска и не ходить на работу!"

Следует помнить, что учителя берут значительное количество работы на дом. А в военное положение имеют максимум 24 дня отпуска. Обычно педагоги перерабатывают дополнительные 5-10 часов в неделю вне школы. Кроме того, это одна из самых стрессовых работ в мире. Поэтому специалисты уверяют, что отпуск крайне необходим работникам образования для восстановления ментального здоровья.

"У вас даже детей нет. Что вы можете знать о воспитании?"

Задача учителя – научить школьника учиться, а воспитанием должны заниматься родители. Кроме того, отношения в школе с педагогами и дома между родными значительно отличаются. В то же время, в учебном заведении есть определенные правила, которые должны соблюдать ученики.

"Мы хотим, чтобы Маша подтянула алгебру за лето, а вы ее любимая учительница. Возьмете ученицу?"

Не каждый школьный учитель может стать репетитором, ведь может возникнуть конфликт интересов.

"Почему вы заставляете детей столько читать и писать столько произведений? Это перебор!"

Следует напомнить, что дети ходят в школу, чтобы научиться. Все навыки, которые школьники получают на уроках, понадобятся им, чтобы адаптироваться в мире.

"Проследите за моим ребенком неделю-другую"

Родителям следует помнить о зонах ответственности. Ведь одно дело, когда учитель следит за приемом важных лекарств, а другое – когда взрослые просят постоянно следить за старшеклассником, чтобы он не прогуливал уроки.

"Если вы так умна, почему тогда учительницей стали?"

Такой вопрос могут задать ученики. И это они могли услышать от взрослых, которые говорили, что учитель – "низкооплачиваемый" и "неблагодарный труд". Психологи советуют спросить в ответ, что именно этим хочет сказать ученик, заметив, что в жизни бывает по-разному.

"А вы сами не знаете, раз меня спрашиваете?"

Таким образом, школьники пытаются "зацепить" самооценку учителя. Педагогам следует обратить внимание на построение диалога. В частности, можно сказать:

"Наша цель – провести интересный урок, не правда ли? Это станет невозможным, если ученики все время будут слушать только меня".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что молодой учитель из Киева объяснил родителям, почему не стоит ругать детей за оценки в школе.

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