Отдохнул, взрывчатку "заложил": на Одесчине выпускник на перемене заявил о заминировании школы
В Одесской области ученик 11 класса позвонил в полицию и сообщил о якобы заминировании школы. Выпускник сделал звонок во время перерыва.
Школьника быстро вычислили. Он объяснил, что хотел развлечься и посмотреть, как отреагируют правоохранители, – сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
17-летний ученик 11 класса одной из школ Одесской области позвонил в полицию и сообщил о заминировании школы и сразу бросил трубку, не уточнив, о каком заведении идет речь.
Полицейские вычислили "минера" за считанные минуты. Выпускник пояснил, что сообщил о якобы заложенной взрывчатке в школе на перемене – хотел развлечься и посмотреть, как отреагируют правоохранители.
Теперь 11-класснику не до шуток. На оперативной записи он раскаивается в совершенном и предостерегает школьников от фейковых заминирований.
"Я совершил не очень хороший поступок, когда позвонил в полицию с ложным сообщением... Считал, что полиция не станет проверять такое сообщение, но ошибся", – сказал школьник.
"Хочу обратиться к своим сверстникам, к тем, кто старше или младше меня – не повторяйте моих действий. Я не думал, что делаю, и мне стыдно", – призвал он.
По факту ложного сообщения о заминировании школы правоохранители начали производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса. Мобильный телефон, с которого парень "закладывал взрывчатку", изъяли.
В пресс-службе отметили, что к проверке даже сомнительных сообщений всегда привлекаются специалисты, которых в это время ждут люди, нуждающиеся в реальной помощи.
Кроме того, это стресс как для тех, кто должен эвакуироваться из "заминированного" здания учебного заведения, так и для их близких. В частности, – родителей учеников младшей школы, которые вынуждены бросать все дела и забирать детей домой.Что угрожает псевдоминерам
Согласно ст. 259 Уголовного кодекса, фиктивное уведомление о заминировании:
карается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Кроме того, президент Владимир Зеленский 25 марта 2021 подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-ІХ.
Эти измнения предусматривают, что карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет даже первое сообщение о якобы заминировании:
критически важных объектов инфраструктуры
или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,
или учреждений здравоохранения,
или учебных заведений.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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