Отдых со многими неизвестными: какими могут быть осенние каникулы для школьников Киева

Школьников Киева отправили отдыхать. Пока точно известно одно – дети не будут учиться одну неделю.

А вот что будет дальше, есть варианты: каникулы могут продолжить, а могут и перевести на дистанционное обучение. Насколько – тоже неизвестно. OBOZREVATEL собрал все, что известно об осенних каникулах в школах Киева.

Уровень тревожности по поводу будущей работы школ резко возрос, когда сначала обнародовали новые правила адаптивного карантина, а затем объявили о переходе всей страны в "желтую" зону с 23 сентября.

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В правительство решили, что учебные заведения смогут работать в привычном формате только при условии не менее чем 80% вакцинированных сотрудников. Более того, в подтверждение своих прививок они должны предоставлять документы. Это же условие действует для "оранжевой" зоны.

Позволили работать в обычном режиме независимо от уровня вакцинации:

начальной школе (1-4 классы);

детсадам;

специальным учреждения общего среднего образования.

А вот уже в "красной" для офлайн-работы привиты должны быть все 100% коллектива. Если же школа не может выполнить условие, должна переходить на дистанционное обучение – никаких карантинов, – заявил на заседании правительства 22 сентября министр образования и науки Сергей Шкарлет.

И если во многих регионах вакцинация учителей пробуксовывала, в Киеве прививались довольно бодро. И когда 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, в КГГА отрапортовали, что ни одну школу не пришлось отправлять на онлайн-обучение.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, уже на 17 сентября в школах столицы уровень вакцинации сотрудников достиг 80%. А в некоторых – даже превышал.

"Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Но не вышло, как планировали.

В октябре ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране начала стремительно ухудшаться. И чем ближе было к времени "К" – осенних каникул, которые по графику МОН должны длиться с 25 по 31 октября – тем больше становилось понятно, что планы придется менять.

Заявления в регионах о переносе каникул на неделю раньше начали раздаваться почти с начала месяца. К COVID-19 как причины дать старт отдыха раньше добавилась проблема с отоплением. Хотя осень довольно теплая, но не настолько, чтобы можно было обойтись без отопления. Однако газопоставщики начали ставить в сделках рыночные, а не льготные цены, и кое-где дело зашло в тупик.

А 13 октября уже Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), МЗ и МОН порекомендовали перенести осенние каникулы на18 октября. Шкарлет отметил, что, согласно законодательству, даты и продолжительность каникул "определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения". Но призвал их все-таки прислушаться к рекомендации МОН.

В Киеве в тот же день решили, что не будут – и каникулы начнутся 25 октября. Как пояснил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, причин нет, потому что:

в школах Киева на COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества; от коронавируса сделали прививку более 86% сотрудников школ, а до конца октября охвата достигнет 100%. проблем с отоплением в школах Киева нет.

"Такой шаг – это в первую очередь, забота об организации качественного образовательного процесса для школьников и поддержка тех семей, где у родителей нет возможности оставлять детей дома из-за необходимости ходить на работу", – объяснил Мондриевский.

Однако через неделю Киев оказался на пороге "красной" зоны – об этом заявил мэр Виталий Кличко в четверг, 21 октября. А на следующий день первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник уже сообщил, что школы Киева отправляют на карантин на две недели и решение вступает в силу в субботу, 23 октября.

С понедельника ученики киевских школ так должны были бы пойти на осенние каникулы. Однако когда они вернутся к учебе и в каком формате оно будет – есть варианты.

Поворозник анонсировал двухнедельный карантин для школьников утром. А уже в обед на сайте КГГА появилось заявление первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексея Кулебы. И вот он уже сказал, что каникулы точно продлятся неделю. А вот по второй – будут решать позже.

"Что касается второй недели, будет принято дополнительное решение: либо продление осенних каникул, или дистанционное обучение", – отметил Кулеба.

Он также добавил, что детские сады в "красной" зоне будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Однако и здесь еще могут быть варианты. Когда министра здравоохранения Виктора Ляшко спрашивали о осенних каникул, он не смог ответить, сколько они могут продолжаться. Но отметил, что рекомендации будут зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирус.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", – отметил Ляшко в одном из интервью 12 октября.

Позже вечером того же дня главный санитарный врач, заместитель главы Министерства здравоохранения Игорь Кузин сказал, что каникулы могут продлить.

"Скорее всего, они будут немного продолжены. Мы сейчас дискутируем о сроке в три-четыре недели", – отметил Кузин.

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