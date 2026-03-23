Отец 11-летней выпускницы колледжа раскрыл свое главное правило воспитания, которое 'не подлежит обсуждению'

11-летняя Алиса из Калифорнии (штат США) прошлой весной получила две степени младшего специалиста – по математике и общим наукам в колледже Крафтон-Хиллз, куда она поступила в 8 лет. Ее отец Рафаэль Пералес рассказал о своем главном правиле воспитания: "Она превыше всего".

Он оставил свою полноценную карьеру судебного адвоката, чтобы посвятить жизнь дочери. О том, как его решение повлияло на образование и жизнь девочки, он рассказал в интервью для сайта CNBC.

"Дети превыше всего. Она превыше всего, включая меня. Я довольно далеко в конце списка важных вещей", – объясняет он правило, которое не подлежит обсуждению.

По его словам, семья периодически испытывала финансовые трудности без его юридического дохода. Тем не менее даже в моменты, когда он волновался об оплате счетов, отец оставался уверенным, что полностью сосредоточиться на образовании Алисы – это было правильным решением.

Отец обучал дочь самостоятельно дома до 8 лет. В этом возрасте она завершила курсовую работу, необходимую для получения аттестата о полном общем среднем образовании в Калифорнии.

Одним из важных нюансов воспитания дочери Рафаэль считает четкий распорядок дня. Обычно они придерживались графика обучения и школьных заданий с 8:00 до 16:00, пять дней в неделю. В свободное от учебы время дочь общалась с друзьями, а почти каждую среду они ездили в Диснейленд. Также отец включил обучение Алисы в каникулы, посещая места, которые позволяли ей изучать такие предметы, как история и география – например, поездки в Гранд-Каньон или горы Рашмор.

Сейчас планы Алисы на будущее похожи на планы многих недавних выпускников колледжей. Она планирует начать обучение в Калифорнийском университете в Риверсайде, где получит степень бакалавра по компьютерным наукам, чтобы в конце концов иметь возможность работать в технологической отрасли.

