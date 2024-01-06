Отец 18-летнего инженера Google поделился своим главным правилом воспитания детей

Отец Стэнли Чжуна, 18-летнего инженера Google, рассказал, какого правила он придерживался в воспитании своего сына. По его словам, самое главное, что взрослые могут дать детям – это свободно идти по своему пути и не вмешиваться в их дела.

Об этом Нан Чжун рассказал CNBC. Он отметил, что благодаря тому, что всегда поддерживал сына в его пристрастиях, ему удалось добиться таких успехов.

"Если Стэнли хочет что-то исследовать, мы готовы помочь. Если он захочет пойти по этому конкретному пути, мы поможем осветить путь. Но с точки зрения того, как далеко он хочет пройти, как быстро он хочет двигаться по пути или хочет ли он изменить свой курс и пойти по другому пути, это полностью зависит от него", – сказал Нан.

Мужчина добавляет, что уважает решение сына, несмотря ни на что. По его словам, чем бы ни захотел заниматься Стэнли – ему предоставляют ресурсы для быстрого продвижения, но за все остальное отвечает парень сам.

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Взрослые всегда интересовались у парня, чего ему не хватает и что нужно сделать лучше, чтобы все сработало. Чжун-старший уверяет, что детей нужно поддерживать, особенно в моменты неудач, чтобы они не чувствовали себя в неведении, как это можно изменить.

Несмотря на то, что сам Нан также работает в Google, он отметил, что не имеет отношения к трудоустройству своего сына, ведь у него нет доступа именно к этому отделу. Мужчина рассказывает, что путь Стэнли начался пять лет назад, когда он запустил электронную подпись RabbitSign. Стартап привлек внимание рекрутера Google, но парень был слишком молод, чтобы рассматривать предложение.

Но такая ситуация не удивила Чжуна-старшего, ведь он видел, как его сын с 10 лет пишет коды. Так что при окончании средней школы он снова вернулся к предложению Google.

Профессор психологии Ричард Вайзман уверяет, что детей можно побуждать к достижению успеха благодаря четырем вещам. В частности, следует напоминать им использовать новые возможности, доверять своей интуиции, сохранять оптимистическое настроение и быть выносливыми.

Эксперт по токсическому воспитанию Дженнифер Брехини Уоллес отмечает, что дети должны знать, что они важны и что их ценят за то, кем они являются, а не за их оценки или награды.

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