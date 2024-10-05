Отец выпускника, окончившего школу в 12 лет, поделился главным советом в воспитании: это может изменить жизнь

Рашидул Бари из США, отец 12-летнего Суборно Бари, который окончил школу и поступил в колледж Нью-Йоркского университета, рассказал, как воспитывал сына. Он советует родителям больше разговаривать со своими детьми, узнавать, что им интересно и помогать исследовать и развивать эти интересы.

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В как пишет CNBC, Суборно получит степень бакалавра по математике и физике. Семья воспитывает еще одного сына, 21-летнего Рефата, который окончил колледж в 2024 году и поступил в Университет Брауна.

"Постарайтесь узнать, что вашим детям нравится и что они любят. Как только вы это обнаружите, постарайтесь удовлетворить их потребности в этих областях интересов", — говорит Бари.

Не нужны степени по математике, физике или любому другому предмету, которым увлечен ваш ребенок, добавил мужчина. Просто будьте рядом и проявляйте интерес.

"Когда ваш ребенок решает математическую задачу, а вы не математик? Они будут очень вдохновлены, просто когда вы будете рядом. Этот простой акт воспитания может изменить их жизнь", – сказал он.

Сам 12-летний выпускник рассказал, что родители активно подпитывали его любопытство в раннем возрасте. Они дали ему доступ к огромной стопке учебников по продвинутой математике, несмотря на то, что он еще не закончил начальную школу, потому что заметили его интеллектуальное развитие.

"Честно говоря, это все определенно работа моих родителей, хотя они и не хотят этого говорить", – отметил он.

Суборно начал говорить в 6 месяцев, а к 2 годам выучил наизусть периодическую таблицу элементов. Бари и его жена, как только поняли, насколько умен их сын, сделали все возможное, чтобы и дальше развивать в нем любопытство.

Сначала мама Суборно, учительница начальной школы, научила его математике. Когда ему было 2 года, его отец, который уже получил степень в области политологии и в то время учился на бакалавра по математике и физике в колледже Лемана, взял воспитание на себя.

Он брал сына с собой на работу в Brooklyn Technical High School, где преподавал физику, и в Колумбийский университет и знакомил его с коллегами.

Суборно перешел из 4-го в 8-й класс за один год, а затем сразу из 9-го в 12-й. Он говорит, что его карьерная цель – стать учителем, как его родители, и распространить свою любовь к математике и физике.

Исследования показывают, что дети, как правило, лучше учатся в школе, когда их родители вовлечены в их обучение, пишут журналисты. Это может означать чтение им в раннем возрасте, поездки на экскурсии или совместное волонтерство в школе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский психолог Адам Грант сказал, что дети, которые растут в семье с "продуктивной напряженностью" в будущем становятся более креативными. Речь идет о конструктивных разногласиях, которые подразумевают не споры и крики, а дискуссии.

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