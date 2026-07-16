Отключать ли приборы от сети во время грозы? Объясняет самый популярный учитель физики в Украине

Изменение климата привело к тому, что в Украине участились летние грозы, к тому же они стали более интенсивными. И многие вспомнили здесь старое правило: если начинают бить молнии, нужно отключать домашнюю технику от розеток. Немало людей считают это чем-то вроде суеверия или чрезмерной осторожности.

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Однако популярный блогер и известный учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков убеждает – на самом деле это серьезная мера безопасности, имеющая под собой вполне научные основания. Их он объяснил в ролике на личной странице в Instagram.

По словам учителя, существует два вполне реальных сценария, при которых гроза может повредить бытовую технику. Первый – прямое попадание молнии в линию электропередачи рядом с домом. В таком случае миллионы вольт по закону Ома мгновенно распространяются по проводам и попадают в розетки. "Бытовая техника рассчитана на 220 вольт – и когда внутрь попадает импульс в десятки тысяч вольт, платы внутри приборов буквально взрываются", – пояснил Цыганков.

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Второй сценарий – это электромагнитная индукция. "Молния – это сверхмощный ток, который создает вокруг себя колоссальное электромагнитное поле. Да-да, представьте себе. Даже если она ударила в дерево в 100 метрах от вашего дома, это поле стремительно меняется и создает сильный ток во всех соседних металлических проводах. То есть ваша домашняя проводка или, например, интернет-кабель работают как антенны. В них возникает так называемое перенапряжение – это резкий скачок напряжения", – рассказал подписчикам учитель.

По словам Цыганкова, действительно ли вам нужно отключать всю технику из розеток во время грозы, зависит от того, где вы живете. Если в современной городской квартире, где кабели к дому проложены под землей, а сам дом оборудован громоотводом, отключать все подряд не обязательно. Достаточно иметь качественный сетевой фильтр – удлинитель с защитой от перенапряжения. Он поможет защитить дорогие и сложные приборы, такие как телевизор или компьютер.

Если же вы живете в частном секторе или старом доме с воздушными линиями электропередач и без надежной защиты в электрощите – здесь совет отключать технику от розеток во время сильной грозы вполне обоснован.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Руслана Цыганкова о том, какую силу удара может получить неосторожный водитель электросамоката при столкновении на дороге.

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