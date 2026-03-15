'Откуда ребенок это должен знать?' Крик души мамы третьеклассницы из-за домашнего задания по ЯИМ рассорил украинцев

В сети разгорелась дискуссия из-за сообщения мамы третьеклассницы, которая поделилась своим криком души относительно наполнения учебника по предмету "Я исследую мир". Женщина на примере одного из домашних заданий показала, что в книге полностью отсутствует информация по теме, а ответы на вопросы в тетради надо искать отдельно.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok. В комментариях мнения разделились: одни считают, что ничего сложного в заданиях нет и ответы найти достаточно просто, другие же поддерживают автора, отмечая, что учебники должны быть написаны так, чтобы ребенок мог выполнить уроки самостоятельно.

В самом ролике мама возмущается, что в учебнике предоставлена только общая информация по теме, тогда как вопросы в заданиях требуют конкретики. По ее словам, ребенок в третьем классе в большинстве случаев не знает ответов самостоятельно, поэтому родители вынуждены помогать выполнять домашнюю работу.

Однако в комментариях не все согласились с автором. Многие пишут о том, что дети в третьем классе уже вполне способны найти информацию в интернете, а некоторые вспоминают, как в свои школьные годы они искали ответы на вопросы, идя в библиотеку.

Но есть и те, кто соглашается с автором и пишет о том, что сейчас большинство учебников таковы, что они содержат минимум информации. Пользователи удивляются, зачем вообще нужна такая учебная литература.

"Школа должна учить детей, а не приучать их к Google", – пишут они.

Также некоторые пользователи отмечают, что современные учебники содержат минимум информации, потому что больше должен рассказывать учитель, а ребенок – запомнить.

