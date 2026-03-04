'Учить стихи Тараса Шевченко в 1 классе – норм или стрьом?' Мама школьника спровоцировала дискуссию в сети

В сети разгорелась дискуссия на тему, стоит ли детям в первом классе учить стихи украинского поэта Тараса Шевченко. Соответствующее обсуждение началось из-за поста автора, которая считает, что его творчество слишком сложное для детей 6–7 лет.

Однако большинство пользователей не согласились с этим мнением. В комментариях к посту мамы первоклассника пишут о том, что у Тараса Григорьевича достаточно стихов, которые ребенок может понять и запомнить.

"Дело не в самом авторе, а в том, что, по моему мнению, ребенок в 1 классе просто физически не способен оценить это творчество! А как считаете вы, норм или стрьом в 1 классе учить такие произведения?" – спрашивает она.

Однако в комментариях автору не только написали, что среди стихов поэта есть варианты на разный возраст, но и предложили, что именно можно было бы изучить с ребенком.

"Мой сын учил: "Світає, край неба палає". Считаю, очень хорошее стихотворение и хорошие слова для расширения словарного запаса", "Мы учим "Садок вишневий" – я ребенку объясняла каждую строчку, дочке понравилось. Очень быстро выучила".

Также в комментариях написали о том, что есть специальное издание "Кобзарь для детей" с отличной подборкой стихов для детского восприятия.

