Ругался, следил за модой и доводил мужчин до слез. Учительница раскрыла интересные факты о Тарасе Шевченко, которые редко рассказывают в школе
Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева рассказала интересные факты о Тарасе Шевченко. Она отметила, что о них почти не говорят в школе, и поэтому детям не интересно учить информацию о Кобзаре.
По словам педагога, Шевченко очень любил стильно одеваться, обожал украинскую кухню и был бунтарем. Все эти факты она раскрыла в видео на своей странице в социальной сети TikTok.
"То, что я сейчас расскажу о Тарасе Шевченко редко говорят детям в школе, поэтому им и не интересно", – говорит она в начале видео, а дальше перечисляет все интересные факты об украинском поэте и художнике.
Стиль и одежда
Педагог рассказывает, что Шевченко всегда следил за модой. Он имел два гардероба: один – как поэта, второй – как художника. Тарас Григорьевич обожал надевать фрак, цилиндр, шелковые рубашки и платок на шею. А также носил лакированные сапоги и не терпел грязи на обуви.
Еда
Шевченко обожал украинскую кухню. Самым любимым блюдом был борщ со сметаной и пампушками. А все это он запивал узваром.
"А еще очень любил квашеную капусту и галушки", – говорит учительница.
Поведение в высоких кругах художников и поэтов
"Он был интеллигентом и немного бунтарем", – говорит Чернышова и добавляет, что Шевченко имел шикарную дикцию и своим голосом мог очаровать всех. Когда поэт читал свои стихи, то на глазах у слушателей, даже у мужчин, часто появлялись слезы.
Вредные привычки
По словам педагога, Тарас Шевченко любил выпить, курил трубку и сильно ругался, особенно в письмах.
Женщины
Учительница рассказывает, что за всю жизнь Шевченко был влюблен девять раз. Однако ни одна любовь не завершилась браком.
"Он мечтал о семье, но так и остался один", – говорит Чернышова.
