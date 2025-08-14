Ругался, следил за модой и доводил мужчин до слез. Учительница раскрыла интересные факты о Тарасе Шевченко, которые редко рассказывают в школе

Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева рассказала интересные факты о Тарасе Шевченко. Она отметила, что о них почти не говорят в школе, и поэтому детям не интересно учить информацию о Кобзаре.

Видео дня

По словам педагога, Шевченко очень любил стильно одеваться, обожал украинскую кухню и был бунтарем. Все эти факты она раскрыла в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"То, что я сейчас расскажу о Тарасе Шевченко редко говорят детям в школе, поэтому им и не интересно", – говорит она в начале видео, а дальше перечисляет все интересные факты об украинском поэте и художнике.

Стиль и одежда

Педагог рассказывает, что Шевченко всегда следил за модой. Он имел два гардероба: один – как поэта, второй – как художника. Тарас Григорьевич обожал надевать фрак, цилиндр, шелковые рубашки и платок на шею. А также носил лакированные сапоги и не терпел грязи на обуви.

Еда

Шевченко обожал украинскую кухню. Самым любимым блюдом был борщ со сметаной и пампушками. А все это он запивал узваром.

"А еще очень любил квашеную капусту и галушки", – говорит учительница.

Поведение в высоких кругах художников и поэтов

"Он был интеллигентом и немного бунтарем", – говорит Чернышова и добавляет, что Шевченко имел шикарную дикцию и своим голосом мог очаровать всех. Когда поэт читал свои стихи, то на глазах у слушателей, даже у мужчин, часто появлялись слезы.

Вредные привычки

По словам педагога, Тарас Шевченко любил выпить, курил трубку и сильно ругался, особенно в письмах.

Женщины

Учительница рассказывает, что за всю жизнь Шевченко был влюблен девять раз. Однако ни одна любовь не завершилась браком.

"Он мечтал о семье, но так и остался один", – говорит Чернышова.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что для украинских школьников создали образовательное приложение "Кобзарь". Учитель информатики из города Горишние Плавни Игорь Деняк создал игровое приложение со стихами и рисунками Шевченко. В образовательном приложении он соединил стихи Тараса Григорьевича, его искусство и элементы игры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!