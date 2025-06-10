Шевченко на космическом корабле уничтожает оккупантов: для украинских школьников создали образовательное приложение ''Кобзарь''

Учитель информатики из города Горишние Плавни Игорь Деняк создал игровое приложение со стихами и рисунками Шевченко. В образовательном приложении он соединил стихи Тараса Григорьевича, его искусство и элементы игры.

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Как пишет Dev.ua, главная идея его разработок – это совместить развлечения и пользу, чтобы дети развивались, когда играют в интересные им игры. В этом приложении, кроме важной информации об украинском поэте и художнике, есть еще игра, где Шевченко на космическом корабле уничтожает оккупантов.

"Я хочу, чтобы технологии приносили пользу, а не только развлекали и "усыпляли" внимание детей", – объясняет педагог.

Игорь Деняк разработал приложение "Кобзарь", чтобы дети могли больше узнать о Тарасе Шевченко. По его словам, приложение – это современный взгляд на Кобзаря и подача нашей культуры нынешнему поколению.

"Можно полистать, почитать, послушать. Потому что на самом деле, дети даже не знали, что он рисовал. Не знают, какие произведения он написал", – объясняет педагог, откуда возникла идея этого приложения и добавляет, что там еще добавлена мини-игра, в которой Тарас Шевченко в космическом корабле борется против орков, что на него надвигаются.

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