Откуда в Украине бананы? Объяснение учителя географии захватило сеть

Украинский учитель географии Андрей Уткин рассказал, какой путь преодолевают бананы, чтобы попасть в Украину. По его словам, они едут из Эквадора или Коста-Рики в Румынию, страны Балтии и Польшу, а уже оттуда их фурами везут к нам.

Как объясняет педагог, бананы срывают зелеными, и они должны проехать 12000 – 15000 км километров, чтобы оказаться на полках украинских магазинов. Об этом он написал в социальной сети Threads.

Также географ уточнил, что для того, чтобы бананы созрели уже по прибытию в Украину, в контейнеры подают газ этилен (C₂H₄).

"Вот такой интересный вояж длиной 12000-15000 км проходит это желтое лакомство", – пишет учитель и спрашивает, знали ли об этом пользователи сети. Большинство ответили, что знали, но больше всего их удивляет то, что несмотря на такой долгий путь, бананы в Украине стоят дешевле яблок, которые растут здесь.

"Только вопрос тогда: почему они у нас сейчас дешевле наших яблок?", – пишут в комментариях.

Также пользователи делятся своими знаниями о том, что в самом Эквадоре бананов, к которым мы привыкли, на рынке найти невозможно.

"Там много "плантано", которые больше используют как у нас картошку. Их жарят, из них делают пюре, даже хлеб пекут. Но вот тех сладких бананов, что вы видите на прилавках, я на рынках там не находил", – делится опытом один из пользователей и добавляет, что скорее всего, у местных они не пользуются спросом и абсолютное большинство идет на экспорт.

