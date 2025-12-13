'Откуда вы знаете украинский язык?' Архивное видео с новогоднего утренника в детсаду Бахмута умилило сеть

Сеть растрогало архивное видео за 2001 год с праздника в детском саду в Бахмуте Донецкой области, который проводился на украинском языке. По словам автора сообщения, это прекрасный ответ на вопрос "Откуда вы знаете украинский язык?"

Ролик, который распространила в Threads пользователь Анастасия Македонская, собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях читатели вспомнили и свое детство в восточных областях Украины – садики были украиноязычными.

В комментариях пишут, что от этого видео стало очень тепло на душе. И дело не только в украинском языке, а просто в воспоминаниях о счастливом детстве, и печаль по тому, что многие украинцы потеряли свои места и города, в которые могли бы вернуться и вспомнить.

Также читатели под заметкой пишут, что вообще не понимают, откуда взялся стереотип о том, что восточные области Украины не знают украинский язык.

"У меня тоже садик был на украинском, на все праздники, потом в 2001 я пошла в полностью украиноязычный класс, мы даже были казачатами, у нас был джура, ездили на Січ, пели гимн и читали наизусть Кобзарь", – рассказывает пользователь, выросшая в Амвросиевке, Донецкой области.

Еще одна читатель пишет о том, что знает украинский язык едва ли не лучше тех в ее окружении, кто вырос в Киеве. Другая же показывает архивные фотоснимки наружной рекламы из Краматорска, где все написано на украинском языке.

