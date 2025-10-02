Отличники-историки получили ноль баллов по математике: журналистка объяснила показательный факт на УМТ-2025

Пятеро абитуриентов, которые получили 190-200 баллов по истории Украины на национальном мультипредметном тесте в 2025 году, получили ноль баллов по математике и потеряли возможность поступить в учреждения высшего образования. Подобная ситуация сложилась и с шестью участниками экзамена, которые получили высокие баллы по украинскому языку, однако провалили математику.

На это обратила внимание редактор раздела образования и науки Зеркала недели Оксана Онищенко. Она отмечает, что такая ситуация сложилась из-за искусственного разделения на гуманитариев и математиков. А поступающие, которые считают, что им не нужна математика, готовятся к успешной сдаче гуманитарных предметов.

"Такие хорошие результаты по одному предмету и полный ноль по другому имеют обычно те, кто считает, что математика ему не нужна, но он вынужден ее сдавать как обязательный предмет. Зато все силы были брошены на подготовку к тесту по украинскому языку", – говорит Онищенко.

По ее словам, образованный человек не может не дать хотя бы пять верных ответов из 22. В то же время, математика не является чем-то необычным, ведь другие страны мира имеют подобные тестирования для выпускников школ.

"Например, в США аналог ВНО – SAT (Scholastic Assessment Test), без которого не поступают в университет или колледж, состоит из нескольких блоков: первый – чтение и письмо, второй – математика. Этот тест также признают в некоторых англоязычных странах. Польский аналог ВНО – Matura – также обязательно содержит и польский язык, и математику", – отмечает журналистка.

Она подчеркивает, что подобное разделение на гуманитариев и математиков создано искусственно и выгодно учителям и родителям, ведь оправдывает проблемы учеников. Например, выпускник не знает математики не потому, что его не научили или он не хочет ее учить, а потому, что он такой от природы.

