Отменил родительские собрания и помогает ВСУ: как украинский телеведущий Владимир Перерва в 26 лет стал самым молодым директором школы во Львове

Владимир Перерва в 26 лет стал самым молодым директором школы во Львове, отказавшись от карьеры телеведущего. Сначала педагог был классоводом 10 класса в Киевской области и преподавал историю. А впоследствии присоединился к проекту "Учись для Украины".

За два месяца пребывания в должности руководителя учебного заведения Перерва успел отменить родительские собрания, введя вместо них консультации. Кроме того, в школе организовуют аттракции вроде недели стиля или дня профессий. Также директор вместе со школьниками делали ярмарку, чтобы собрать средства в помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом бывший телеведущий рассказал в интервью "Суспільному".

"Сейчас ты очень взвешиваешь: покрасить стены в каком-то кабинете или сделать благотворительную ярмарку, чтобы купить дроны, и очень часто ты понимаешь, что это важнее, поэтому мы делали ярмарку и собрали на FPV-дроны. И критерии намного человечнее, и душевнее, потому что ты можешь сделать, я не знаю, шикарные ремонты в кабинетах, а кто будет сидеть в тех кабинетах, если будет война, будет опасная ситуация и дети не смогут прийти. Поэтому сейчас единственная цель и, наверное, мы с учителями где-то это доносим, что мы все должны делать то, что будет полезно нашим военным", – делится директор.

Педагог за короткий срок пребывания в руководящей должности успел сделать зону для отдыха в школе и имеет много планов. В частности, обустроить площадку во внутреннем дворике и открыть профильные десятые классы.

Учитель делится, что постепенно отошел от профессии телеведущего, потому что школа стала для него основным местом работы. По его словам, после участия в программе, он понял, что образование детей в малых населенных пунктах гораздо важнее того, что у тебя дома нет горячей воды.

Перерва говорит, что с началом полномасштабной войны России против Украины не переставал общаться со своими учениками в чатах и поддерживать друг друга. После выпуска он до сих пор держит связь с выпускниками. В частности, бывшие школьники приехали во Львов, чтобы поздравить своего учителя с днем рождения.

"Даже мелкие моменты мы обсуждаем, смеемся или какие-то сложные моменты, когда нужна помощь или моральная, или финансовая, мы тоже кооперируемся вокруг того", – рассказал педагог.

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