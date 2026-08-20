Отменят ли математику на НМТ? Новый министр образования дал четкий ответ

Математика должна оставаться обязательным предметом на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко. Он подчеркнул, что дискуссия о сдаче экзамена может касаться лишь его объема и сложности.

Об этом чиновник сообщил во время всеукраинской конференции "Серпнева-2026", передает "Интерфакс-Украина". Бутенко рассказал, что получил поручение от президента пересмотреть форму и гибкость НМТ, снизив стресс для детей и предусмотрев возможность пересдачи.

"Это чрезвычайно важный вопрос. Видите ли, он всколыхнул общество, вокруг него развернулась дискуссия. Лично я убежден, что математика должна оставаться частью единого теста. Можно обсуждать ее долю в формировании единой оценки. Можно обсуждать сложность заданий, их проверку. Но мне пока кажется, что это неотъемлемая часть национального межпредметного теста", — сказал министр образования.

Накануне председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина вместе с 50 депутатами предложила уменьшить количество предметов на НМТ, а также сделать математику необязательной.

Основной идеей сокращения количества предметов НМТ Гришина назвала удержание молодежи в системе украинского образования, поскольку, по ее убеждению, поступление в украинские вузы является менее реалистичным для семей абитуриентов, чем выезд за границу. По её словам, в случае принятия законопроекта математика утратит статус обязательного предмета на экзамене, однако выпускники смогут выбирать её для поступления на соответствующие специальности. Она также добавила, что для выбора математики в качестве вступительного экзамена МОН должно мотивировать абитуриентов.

Напомним, в 2027 году украинские абитуриенты должны будут сдавать НМТ в убежищах и иметь возможность сдавать его повторно до начала вступительной кампании. Кроме того, должна снизиться интенсивность экзамена, что позволит психологически разгрузить детей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сейчас Министерство образования и науки должно разработать необходимые изменения совместно с общинами, школами и высшими учебными заведениями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что каждый второй выпускник сможет получить высшее образование в Украине за государственный счет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!