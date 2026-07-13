Отправила к черту и хвасталась концертом Коржа: репетиторы поразили своими историями, после чего прекратили сотрудничество с учениками

Преподавательница английского языка Виталина с ником vitalina.teacher рассказала, что её ученица во время занятия выключила микрофон и послала её на три буквы, однако репетитор прочитала по губам, что говорила девушка. После этого случая преподавательница прекратила сотрудничество со школьницей.

Видео дня

В посте в Threads преподавательница попросила коллег поделиться историями, которые привели к прекращению обучения детей по тем или иным причинам. "Девочка очень не хотела заниматься, и каждое занятие начиналось со слез. Однажды она сидела со своей подружкой (потому что постоянно отвлекалась и болтала в сторону), выключила камеру и послала меня. А я прочитала по губам то, что она сказала. Такой счастливой после окончания сотрудничества я еще не была", — поделилась Виталина.

Многие репетиторы отмечали, что им приходилось выпрашивать деньги за проведенные занятия и объяснять родителям, за что они должны платить. В то же время некоторые делились, что ученики могли проспать занятие, забыть об уроке или хвастались посещением концерта скандального белорусского певца Макса Коржа.

Главные истории дня

"Не были оплачены 2 урока подряд + хамство".

"Я собирался отказаться, но они в последний момент заплатили".

"Хорошие дети, было приятно с ними работать, но постоянные пропуски типа: ой, мы забыли, ой, она пошла на рынок с бабушкой, ой, мы не то, ой, мы не это. Моему терпению просто пришел конец".

"Два подростка начали выкладывать видео 18+ в чат, куда я отправляла домашнюю работу".

"Ребенок не включал камеру, ну и так далее, а мама не оплачивала занятия вовремя. То папа должен был платить, потом уже мама, потом снова папа, потом игнор. Когда долг составил 7 занятий (я сама виновата, что так работала), я написала, что, извините, мне такое сотрудничество некомфортно, следующего занятия не будет. Мне молча перечислили деньги за 7 занятий и все".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что репетитор пожаловался на поведение ученицы, но его раскритиковали.

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