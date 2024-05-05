Отправить на карате не выход, надо ломать всю систему: что делать родителям, чьих детей травят в школе

Если ребенка травят в школе, лучше всего чтобы он имел аудио или видеоподтверждение таких случаев. С такими доказательствами родители должны обратиться к учителям или администрации учебного заведения, чтобы получить объяснение, почему они позволяют происходить таким случаям. По словам семейного психотерапевта Светланы Арефнии, травля – это болезнь группы, и лечить нужно не школьников.

Об этом специалист рассказала в интервью Славе Демину. Она уверяет, что в таких случаях отдавать ученика, которого буллят, на карате не станет выходом. Ведь тот, кто травит, перестанет делать это с одним школьником, однако может переключиться на другого. Специалист отмечает, что спасать детей нужно путем ломания системы.

"Ребенок должен собрать материал, который сейчас, кстати, используется в суде официально. Записать видео, аудиоматериал, подтверждающий буллинг. С этим материалом родители идут к взрослым и решают вопросы в своей иерархии. Идут к учителям и начинают поднимать этот вопрос. Это болезнь группы. Что вы делаете такое, что вы разрешаете, что это происходит. Если учителя не реагируют идут к директору. Это проблема системы, поэтому мы и говорим, что надо лечить не детей и спасать детей сменой системы. Это не решает вопрос, потому что к этому ученик не будет придираться, он найдет другую жертву и система все равно будет возвращаться к буллингу", – делится Арефния.

Видео дня

Если ситуация не разрешается в школе, то родители должны обращаться в полицию или образовательные организации и не запускать этот момент. Таким образом они подают пример другим, что такую систему можно изменить.

Специалист отмечает, что многие родители часто решают в таких случаях изменить школу. Однако, по ее словам, это крайний вариант. Главное в таких ситуациях иметь коммуникацию с ребенком, чтобы он мог рассказать о случаях буллинга.

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