'Оценки в аттестате – это не показатель интеллекта'. Известный учитель поставил на место украинку, которая хвасталась своим школьным аттестатом

Украинка, проживающая в Италии и ведущая типичный лайфстайл-блог с фотографиями из спортзала, живописными пейзажами, селфи и провокационными вопросами, вызвала дискуссию об интеллекте и образовании. Женщина пожаловалась на хейтеров, которые говорят, что она "без мозгов", и показала свои школьные оценки.

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"А вам слабо выложить свой аттестат из школы? И пусть теперь кто-нибудь скажет, что я без мозгов и умею делать только фото в купальнике", – написала в Threads женщина, ведущая блог под ником @oksy.08. Неожиданно к ней в комментарии пришел киевский учитель украинского языка Юрий Пеони и объяснил, что прямой связи между оценками и интеллектом в целом не существует.

"С каких пор школьный аттестат – свидетельство интеллекта?", – спросил блогера Пеони. А на ее вопрос, что на самом деле может показать ум, ответил: "Взрослая жизнь, реализация, карьера, поступки, ценностные ориентиры и т. д.".

На это блогер ему возразила, сказав, что многое из перечисленного зависит от других факторов в жизни. "Для Вас интеллект – не успешная жизнь человека, а восьмерка по геометрии и "зачёт" по христианской этике?", – спросил её на это Пеони. На что автор поста спросила, почему он не смотрит на те предметы, где у нее стоит 12 баллов.

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Далее дискуссия продолжилась в довольно острой форме. В частности, учитель назвал именно это общение свидетельством того, что оценки не являются признаком интеллекта, и обвинил свою собеседницу в том, что она не поняла, что он имел в виду. "Восемь – не означает, что знаете на эту оценку. Могла быть целая серия факторов, при которых балл мог быть выше или ниже. "Зачет" я не назвал оценкой, но это тоже критерий системы оценивания. Имея серебряную медаль, два красных диплома, степень PhD, я никогда не считал, что именно это делает меня лучше кого-то. Искренне желаю, чтобы в вашей жизни появилось что-то ценнее школьного аттестата. Хорошего дня", — написал Пеони.

На это @oksy.08 возразила, что может похвастаться не только хорошим аттестатом, но и университетским дипломом, а также другими достижениями. Учителя она обвинила в зависти. Кстати, этот риторический прием блогер использовала не впервые. В частности, ранее она просила не завидовать тому, что живет в Италии.

"У вас десятка по украинскому, но вы так и не знаете, что когда желают хорошего дня, то диалог завершен. И пост не задел. Я задал вопрос, на который хотел получить ответ. Получил. Убедился в своих мыслях. На этом спасибо и заканчиваю)", – ответил ей на это учитель.

Спор в очередной раз показал, что вопрос о роли образования и оценивания остается открытым и зависит от личного опыта и ценностей. К тому же у педагога и ученика, в том числе бывшего, может быть разное видение того, что написано в аттестате.

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