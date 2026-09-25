Оценки выросли, а результаты экзаменов ухудшились на 20%: ученые обнаружили парадокс ИИ в образовании

Массовое внедрение искусственного интеллекта в учебный процесс привело к парадоксальному и в то же время тревожному явлению. Ученики и студенты по всему миру стали получать значительно более высокие оценки за домашние задания, тратя на них меньше времени. Однако как только технологию убирают, успеваемость школьников стремительно падает.

Учёные предупреждают: слепое перекладывание умственного труда на чат-ботов не просто вредит знаниям, но и может иметь долгосрочные последствия для развития детского мозга. OBOZ.UA проанализировал обзоры соответствующих исследований в различных источниках.

Масштабное исследование в Китае: парадокс 20 процентов

Наиболее разоблачающее исследование этого явления провели Дэвид Стромберг из Стокгольмского университета и Виктор Лей и Ву Яньхуэй из Университета Гонконга. Как пишет Al Jazeera, в течение 2,5 лет они наблюдали за почти 27 тысячами школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Наблюдения проводились в Китае, где использование ИИ-инструментов, таких как Doubao и DeepSeek, уже стало массовым.

Ученые сравнили выполнение ежедневных домашних заданий с результатами ежемесячных экзаменов и вступительных тестов, которые проходят без доступа к сети. Результаты продемонстрировали интересный парадокс.

Домашние задания – после того как школьники начали использовать генеративный ИИ, оценки за домашние работы выросли на 18%, а среднее время на их выполнение сократилось на 30% – с 64 до 45 минут.

– после того как школьники начали использовать генеративный ИИ, оценки за домашние работы выросли на 18%, а среднее время на их выполнение сократилось на 30% – с 64 до 45 минут. Экзамены – уже через полгода во время письменных тестов без доступа к книгам и интернету те же самые ученики показали результаты на 20 % ниже, чем их сверстники, которые работали самостоятельно.

Что происходит с мозгом: метакогнитивная лень и пластичность

Нейробиологи предупреждают, что упрощение обучения с помощью ИИ сказывается на физиологии. Старший преподаватель нейробиологии Тасманийского университета доктор Метт Киркалди в комментарии изданию ABC News Australia отметил, что глубокое мышление и преодоление интеллектуальных трудностей физически изменяют мозг, создавая новые нейронные связи. Это явление также называют пластичностью мозга.

Профессор Джеймс Викерс, в свою очередь, добавил, что именно сложные умственные задачи с раннего возраста формируют так называемый "когнитивный резерв". Уже во взрослом возрасте он помогает противостоять инсультам, травмам или деменции. Если ребенок читает сгенерированный ИИ текст и понимает его, но обходит стороной сам процесс "пробивания" сложной идеи, этот резерв не формируется. В исследовании Драгана Гашевича этот процесс проявления умственной пассивности назвали "метакогнитивной ленью".

Как именно школьники используют ИИ: данные опросов

Проблема заключается не в самих алгоритмах, а в том, как именно школьники применяют их для обучения. По данным международных опросов, большинство детей выбирает самый простой путь.

Так, в Австралии, согласно отчету eSafety Commission, 78% детей пользуются ИИ-ассистентами. Из них 91% использует их для обучения или перевода, 70% – для написания и редактирования текста.

Между тем в Европе опрос Ipsos для Vodafone Foundation среди 7 000 подростков в возрасте 12-17 лет показал, что 56% ищут с помощью ИИ информацию, ещё 45% просят объяснить термины, а вот 31% загружают в ИИ задания, чтобы получить полностью готовые ответы. Лишь 20-29 % используют эту технологию как персонализированный интерактивный тренажер.

Отдельные данные ученые получили в Великобритании и Германии. Здесь, по данным Chegg и HEPI/Kortext, к 2026 году уже более 90% студентов вузов обращаются к ИИ. Почти половина опрошенных считает, что ИИ улучшил их студенческий опыт благодаря экономии времени.

Интересно, что среди молодежи зарождается и обратное движение. Например, в Австралии часть студентов сознательно бойкотирует ИИ. Они опасаются экологического воздействия дата-центров, потери аутентичности в творчестве и стремятся получить полноценное образование, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Копирайт или репетитор: как обратить ИИ во благо

Исследователи из Миддлберийского колледжа Зара Контрактор и Герман Рейес обнаружили, что разные методы использования ИИ приносят учащимся разные результаты. Как пишет "Освитория", ученые выяснили: если студенты используют чат-бота не для копирования, а в качестве личного репетитора, например, просят объяснить сложные моменты или подискутировать на заданную тему, их успеваемость растет и сохраняется даже через неделю.

Поэтому педагоги и ученые в целом призывают не бороться с технологией и не запрещать ее. Вместо этого они предлагают менять подходы к обучению и оценке.

Реформа домашних заданий. Профессор Кэти Миллс из Австралийского католического университета отмечает, что учителям становится все труднее контролировать уровень посторонней помощи дома, поэтому формат письменных "домашних заданий" требует пересмотра.

Переход к практическим сценариям. Оценка должна сместиться от простого воспроизведения фактов к решению нестандартных ситуаций в классе – по аналогии с тем, как студенты-медики отрабатывают клинические кейсы.

Обучение критическому использованию. Как отмечает профессор Викерс, инструменты ИИ следует адаптировать так, чтобы они побуждали ребенка к размышлениям и подталкивали к ответу, а не выдавали готовые решения по первому же требованию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как киевский учитель ловит своих учеников на использовании ИИ для написания сочинений.

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