'Отстаньте от ребенка с вашим комплексом отличницы!' Украинцы поставили на место 'расстроенную' маму 9-классницы, которая выложила в сеть ее табель

Мама 9-классницы Татьяна с никнеймом tatyana_schastlivaya.kiev выложила в социальной сети Тhreads табель своей дочери. Так, в документе были выставлены оценки за первый семестр по программе Росток. Ребенок за весь семестр пропустил 5 дней обучения.

В заметке на своей странице женщина указала, что она расстроилась оценками, ведь это выпускной класс. Девочка имеет семь оценок в 9 баллов, две – 8 баллов и одну – 7 баллов. Все остальные в табеле – 10 и 11. Само сообщение собрало более миллиона просмотров.

"Ребенок принес табель 9 класс 1 семестр. Программа "Росток". Я немного расстроена успеваемостью, ведь это выпускной класс", – написала Татьяна.

Украинцев возмутила реакция женщины на оценки ребенка. Они подчеркнули, что во время полномасштабной войны девочка пропустила всего 5 дней обучения, поэтому "отпахала" в школе, а мама расстраивается, что школьница не имеет 12 баллов. Кроме того, пользователи соцсети говорили, что с таким подходом нужно уже начинать откладывать на психотерапию ребенка, ведь она будет иметь постоянную тревогу из-за оценок и самообесценивание из-за реакции мамы на результаты обучения. Также женщине советовали отстать от дочери с комплексом отличницы и указывали на то, что по материнству у нее самой плохая оценка.

"Если родителей так расстраивают оценки, тем более нормальные оценки ребенка, сразу откладывайте деньги на пару лет психотерапии для него. Потому что постоянная тревога, самообесценивание и перфекционизм – не лучшие друзья".

"То есть вы опубликовали личную информацию вашего ребенка на публичное осуждение и еще и выразили разочарование учебными результатами, которые даже лучше средних? Возможно, ваш ребенок не запомнит эти оценки, а вот ваша реакция на всю жизнь станет внутренним голосом для него. Жаль, что нет оценок за материнство – вы в этом явно не отличница".

"Огорчает только одно – количество пропущенных дней. Это критически мало во времена военного положения. Ребенок практически отпахал в школе во время войны, а вы расстроены, что не все 12. Вам нужно полечиться. Честно".

Также украинцы поделились собственным опытом обучения в школе и доказали, что оценки – не главное в жизни. Так, кто-то имел низкие баллы по физкультуре, однако стал кандидатом в мастера спорта, а кто-то поделился, что считать числа научили не учителя, а знакомые родителей.

"До 8 класса был отличником. Еще в футбол играл лучше всех в школе. Поведение было откровенно плохое – энергичный мальчик. После 8 класса: 2-3, 4-ки. Золотую медаль не получил. База по физике, химии, алгебре/геометрии не пригодилась никогда. Что действительно понадобилось – это быстро мысленно считать цифры трехзначные. И этому научил меня друг семьи – дядя Владик, а не учительница".

"Мои родители до 9 класса думали, что у меня 5-балльная система".

"Раз 10 хотели выгнать из школы. Имею в аттестате оценку 3 балла по 12-балльной шкале. Предмет физкультура. Но также имею более 60 медалей по спорту, КМС. 7 или 8 имею по экономике. Но в 2014 (в 8 классе учился) знал о крипте. В 2017 (в 11 классе) купил 6 биткоинов. Коротко о важности оценок".

