"Отстаньте от ребенка!" Украинцев возмутила реакция учителей на одежду школьницы, которая обожает оверсайз
Мама школьницы Юлия Ковальчук из Киева рассказала, что ее дочь постоянно получает замечания от учителей относительно своего внешнего вида. В частности, девочка не любит носить облегающую одежду, поэтому надевает кофты оверсайз и ходит так в школу.
В заметке в Threads женщина поделилась, что каждый вечер дома перед тем, как выбрать одежду, ребенок плачет. Девочка не знает, что надевать, ведь учителя снова будут делать ей замечания, что у нее "слишком широкая кофта".
"Насколько сильно Катя ненавидит облегающую одежду, настолько же сильно ее оверсайзы ненавидят учителя. Из-за постоянных замечаний "ну такая уж широкая кофта" у нас дома каждый вечер перед школой "хеппи хаус" со слезами и истерикой: "Я не знаю, что надеть, мне снова будут делать замечания", – рассказала Ковальчук.
Украинцев возмутили такие замечания учителей, некоторые подчеркнули, что подобные слова можно считать травлей за одежду. К тому же если в школе нет официально утвержденного дресс-кода, то педагоги не имеют права говорить такое ученикам. От школьников нужно отстать с "деловым стилем", ведь школа – для детей, а не наоборот. Кроме того, они учатся в условиях войны. Большинство пользователей соцсети говорили о том, что ребенок аккуратно одет и школьным преподавателям нужно поучиться манерам.
"Да отстаньте уже со своими деловыми стилями! Школа для детей, а не наоборот. Еще и во время войны донимать за одежду. Чистая, не драная, по сезону – все. Прекрасный ребенок, красиво одетый. Учитель прибацанная, а если это прихоть школьного устава, то прибацанные все, кто это придумал и поддержал".
"Как учительница скажу, что у ваших учителей очень мало проблем, если они делают замечания по поводу одежды. Это же не пришла в одних трусах, маразм полный. Сама сейчас в школе в оверсайзе".
"Не вижу проблемы. Ребенок аккуратно одет в то, что ему нравится. Таким "педагогам" самим бы поучиться немного".
"Работаю учительницей достаточно много лет. Если в школе нет официально утвержденного дресс-кода, никто и слова детям не говорит. Во-первых: всем безразлично, кто в чем одет. Во-вторых: во-первых".
"Впервые вижу, чтобы до такого учителя домахались".
"Я бы предложила этой учительнице завести моего ребенка на шопинг, пусть купит сама. А если серьезно, то бы пошла и выяснила, какое имеет право учитель делать такие замечания, потому что это очень странно. То учителя говорят, что их дело только учить, а тут они уже лезут в гардероб?"
"Ну такая уж широкая кофта" не является конструктивной критикой и замечанием, это эмоции учителя, которые он вообще не должен озвучивать. Что в школе по форме? Есть какие-то требования? Если требований нет, то нужен разговор с директором по формулировкам учительницы".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть возмутила учительница, которая не отпустила 11-летнего ученика в туалет, из-за чего мальчик не сдержался.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!