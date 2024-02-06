Отстояли! Таврийский университет пока не будут присоединять к Могилянке, но есть ''но''

Министерство интеграции отложило реорганизацию Таврийского национального университета им. В. И. Вернадского, поэтому его пока не будут присоединять к Киево-Могилянской академии. Ректор ТНУ Валерий Бортняк сообщил, что они отстояли свою позицию, но вуз должен все равно внести определенные изменения в образовательный процесс.

Об этом руководитель университета рассказал в интервью "Суспільному". По его словам, учебное заведение может продолжать работать в том виде, в каком оно есть, но были внесены предложения по развитию стратегии, созданию центра, увеличению "крымскости" и количества крымских студентов.

"Решение было такого плана — оставить ТНУ работать в таком виде, в каком он есть, но с определенными предложениями: по развитию стратегии, созданию центра, больше "крымскости" и больше крымских студентов. Но мы отстояли свою точку зрения, я всем поблагодарил и мы на хорошей ноте разошлись. Протокол жду на руки. Реорганизацию отложили. Это решение завуалировано. Я понимаю, что они будут приставать ко мне, но будем отбиваться дальше как можем", — рассказал Бортняк.

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Он добавил, что уже создан крымский центр.

На встрече присутствовали представители Мининтеграции, Министерства образования и науки, Киево-Могилянской академии, Представительства президента Украины в АРК и 50 человек из ТНУ.

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