МОН отреагировало на критику присоединения университета Сковороды к Каразина в Харькове

Министерство образования и науки Украины отреагировало на критику присоединения Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды к Харьковскому национальному университету имени Каразина. В ведомстве сообщили, что подготовка к объединению не проводится.

Об ответе Минобразования сообщает "Суспільне". Там рассказали, что ведомство проводит аналитическую и консультационную работу по объединению некоторых заведений высшего образования.

"Развитие высшего образования в Украине требует сбалансирования сети ЗВО с учетом демографических факторов и изменений в структуре рынка труда. За последние 15 лет среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тысяч студентов до 3,5. Демографические показатели демонстрируют, что "для оптимального использования государственных средств необходимо проводить работу по модернизации сети ЗВО и укрупнению учреждений высшего образования", – говорится в сообщении.

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Там добавили, что в условиях войны, когда наибольшая часть финансирования государства тратится на оборону страны, такая работа чрезвычайно актуальна.

Напомним, студенты и преподаватели университета им. Сковороды не поддерживают объединение с Университетом им. Каразина. Они считают такое решение бестолковым и опасаются сокращения количества преподавательского состава. Кроме того, участники образовательного процесса отмечают, что таким образом ухудшится качество образования, ведь в ЗВО им. Сковороды дисциплины направлены на непосредственную подготовку педагогов, в то время как в вузе Каразина готовят филологов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Минобразования намекнули на объединение Ивано-Франковского медицинского университета с ПНУ им. Стефаника.

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