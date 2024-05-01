''Отважным щенкам все-все по зубам!'' 9 фраз-мотиваторов из известных мультфильмов, которые поддержат ребенка

Детям важно чувствовать любовь и поддержку. Особенно в моменты, когда у них что-то не получается, или они не уверены в своих силах.

"Поддерживай ребенка словами и он найдет в тебе надежного друга. А научишь его поддерживать себя, он станет себе надежным другом на всю жизнь", – пишет на странице в Facebook всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?"

Психологи проекта предлагают начать с метких фраз, которые будут понятны малышам, будут ассоциироваться с определенными положительными образами и дадут пространство для собственной интерпретации, и собрали подборку фраз-мотиваторов из известных мультфильмов.

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