Ответ может вас удивить: что означает фразеологизм "ходить с темными глазами"

Сколько способов ходить вы знаете? Между тем, если заглянуть в фразеологический словарь украинского языка, то в нем можно найти немало весьма интересных вариантов.

Конечно, это будут образные фразы, которые не следует трактовать буквально. Умение ловко ими пользоваться свидетельствует о высоком уровне владения любым языком. Поэтому TikTok-аккаунт "Говори українською" собрал небольшой словарик таких устойчивых выражений со словом "ходить". Все они встречались в 2026 году на НМТ по языку, но и в повседневной жизни эти выражения тоже будут полезны. Так что запоминайте и используйте.

Ходити іменинником – быть очень довольным.

Ходити манівцями – уклоняться от прямого ответа, а также вести себя или действовать неправильно.

Ходити з темними очима – быть необразованным.

Ходити довкола – уклоняться от сути дела.

Ходити второваними стежками – действовать по шаблону.

Ходити гоголем – вести себя надменно.

Ходити в шорах – подчиняться кому-то, быть зависимым от кого-то.

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