Ответ не из простых: головоломка со спичками для самых умных

Сколько десятилетий ни существуют головоломки со спичками – они никогда не устаревают, ведь такой простой материал, как деревянные палочки, дает огромное пространство для творчества. И особое место здесь занимают задачи на исправление уравнений. Посмотрите на изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам действительно непростую задачу – уравнение, записанное римскими цифрами. Оно выглядит так: VI – III = II. Переведем в более привычную запись и получим 6 – 3 = 2, что никак не соответствует математической логике. Ваша задача – переместить всего 1 спичку, чтобы исправить ошибку.

Главный секрет здесь – не бояться экспериментировать и пробовать разные комбинации. Причем внимание нужно обращать не только на цифры, но и на знаки. Ответ может скрываться где угодно. Ваша задача – мыслить максимально нестандартно, чтобы уловить ответ.

Если вы никак не можете придумать, как решить эту головоломку, то вот вам подсказка – подумайте, как можно с помощью всего одной спички преобразовать знаки. Поразмыслите над задачей еще немного и только после этого переходите к объяснению.

Итак, чтобы исправить это неправильное уравнение, нужно превратить "минус" в знак деления, расположив его под углом. Тогда пример примет вид VI / III = II (6 : 2 = 3), и это будет правильное уравнение.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было исправить уравнение 4 + 9 – 7 = 1, переместив всего две спички.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.