''Ответственность за детей во время каникул несут родители'': украинцам напомнили о пережитке СССР

Директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич обратилась к родителям школьников с напоминанием, что во время каникул за детей ответственны именно они. В то же время, заявления, которые дают подписывать учителя, являются пережитком советских времен.

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Об этом чиновница написала в Facebook. Она подчеркнула, что подобные заявления не несут никакой юридической ценности и для чего они могут быть нужны классным руководителям непонятно.

"Заявления об ответственности родителей за жизнь детей во время каникул являются пережитком советских времен, которым очень трудно наконец оставить наше сознание. Родители всегда несут ответственность за детей, никакие заявления для констатации этого замечательного факта не нужны. Они не несут никакой юридической ценности. Зачем они классному руководителю, мне трудно ответить. Информацию о месте пребывания ребенка можно отнести туда же", – написала Буйневич.

Она также напомнила директорам школ, что заполнять и собирать подобные заявления не нужно.

В то же время, чиновница отметила, что классные руководители интересуются, где будут проводить каникулы школьники. Однако такого требования тоже нет.

"Возможно, классный руководитель интересуется местом оздоровления, чтобы в случае проведения каких-то интересных мероприятий в городе пригласить тех, кто остается в Одессе", – добавила она.

Украинцы отреагировали на разъяснения и сказали, что не понимают, для чего такие заявления, которые не имеют логического смысла.

"Наконец-то. Никогда этого не понимала. С подписанием этого или без – безопасность моего ребенка это мое обязательство номер один. Весь год, не только летом".

"Вот я и задаю этот вопрос уже второе десятилетие зачем и для чего эти странные заявления. Ни юридически, ни логического смысла в них никакого".

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